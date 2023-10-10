蔡英文双十节向大陆喊话：和平是两岸唯一选项

台湾总统蔡英文星期二（10月10日）发表任内最后一次双十节演讲时向中国大陆喊话，强调和平是两岸的唯一选项，维持现状是确保和平的关键，愿与北京发展双方可接受的互动基础。

蔡英文在台湾总统府前广场举行的“中华民国112年国庆”庆典中，以“自信沉稳、国家前进，让世界因台湾而更好”为题发表演说。

蔡英文将在明年5月卸任，她先细数任内政绩，包括实现“潜舰国造”、通过婚姻平权法案、推动军公教年金改革等。

她接着说，台湾七年多来在经济上已发展成驱动全球供应链重组的关键力量，翻转过度依赖单一市场状况，除了与美国完成签署的“21世纪贸易倡议”首批协议，对新南向国家的出口贸易创新高，并强化与欧洲链结。

蔡英文形容，现在的台湾已是世界的台湾，也更具自信沉稳，“面对中国，为未来的发展，创造两岸和平共存的条件”。

她强调：“和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之钥。”

蔡英文称，国际社会对台湾的支持会愈来愈强，并把台海和平稳定与全球安全繁荣紧密联系，强调任何一方都不能片面改变现状，两岸分歧须透过和平方式解决。

她向北京喊话：“我们愿意以台湾的民意共识为基础，以对等尊严为前提，以民主对话为程序，以维持现状为核心，与北京当局发展双方可接受的互动基础，以及和平共存之道。”

蔡英文表示，在无比巨大的内外压力中，台湾的民主成长茁壮，“台湾人乐为世界人，也将世世代代做为民主人、自由人”。身为总统，她寻求两岸人民之间可以自由而无拘束、无负担的往来。

在两岸政策上，蔡英文称，民进党政府自2016年执政以来始终维持现状，坚守“四个坚持”主张。她在2021年的双十演说提出四个坚持，“永远坚持自由民主的宪政体制”、“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”、“坚持主权不容侵犯并吞”及“坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志”。

蔡英文已担任两届台湾总统，依法不得再连任，她的任期到明年5月20日为止。她在演讲中提了五次“中华民国”、两次“中华民国台湾”和37次台湾，并称“中华民国台湾”已成全民主流共识，“汇聚了不同族群的历史情感，和七十四年来福祸与共的体认”。

不过，最大在野党国民党的要角全都缺席总统府双十庆典，包括前总统马英九、国民党主席朱立伦、总统参选人侯友宜、台北市长蒋万安。

马英九不满蔡政府将“双十国庆”英文名称改成“Taiwan National Day”（意指台湾国庆日），认为是在偷渡台独路线。马英九当天出席国民党和新北市的升旗礼，呼吁选民明年1月总统大选下架民进党。

国民党也发新闻稿批评民进党掏空“中华民国”，指偷渡台独思想的“中华民国台湾”只是进一步借壳到“台湾”的过渡，两者皆非主流与国际共识。国民党也炮轰民进党执政七年来，无论内政两岸外交皆失败，并称多数民众期许政党轮替。

另据《联合报》报道，北京联合大学台湾研究院副院长李振广分析称，蔡英文演说的字里行间没有让人感受到“两岸同属一中”的意涵，而这正是当前两岸关系发展最大的症结点。

至于蔡英文此次谈话是否相较过去释出更多善意，上海东亚研究所助理所长包承柯认为，她的演说内容，除了继续回避一中，提出的“橄榄枝”可能也是为卸任后铺路、拓展空间，而非真正有意愿要改变两岸关系现状。