“蓝白合”首次磋商会：候选人产生方式未达共识

（台北综合讯）台湾在野的国民党和民众党为磋商2024年总统及立委选举合作事宜而举办的首场会议结束，两党同意公开辩论，但对如何产生最强候选人的方式各有主张，未能达成共识。

蓝白两党在星期六（10月14日）下午举行首场磋商会议后，公布会议记录。根据记录，民众党主张，采取“比民调”方式，以五次民调平均数决定最强候选人。国民党则主张，采用民主初选形式，由民众实名制投票，展现直接民意。

国民党总统参选人侯友宜星期六在脸书发文提倡此方案，称“诉求最直接民意，才能以最强的力量，完成政党轮替目标” 。

针对公开辩论的部分，双方同意，确认在野最强候选人的产生方式后，参加由电视台主办的三场辩论会。

至于日程安排，民众党主张10月31日前完成在野最强候选人产生方式与公开辩论等两项工作，而国民党主张11月5日至11月10日之间完成。

双方也同意，如合作取得执政权，组成联合内阁，在政策上异中求同，人才以专业取向，尊重政党专业特性。

双方将在星期日（10月15日）中午12时前确认下次会议时间。

综合台媒报道，此次会前会，蓝营派出侯友宜竞选办公室执行长金溥聪、国民党秘书长黄健庭，民众党则派出总统参选人柯文哲竞选办公室总干事黄珊珊和竞选办公室主任周榆修。金溥聪会后透露，会上充分沟通，气氛融洽，达成一些共识，对有些议题也保留一些看法。

蓝白想法相去甚远，舆论质疑蓝白是否能真正整合。国民党一直希望促成“侯柯配”，柯文哲星期五接受媒体访问时直言，在野唯一胜选可能，就是他当正的，蓝推副手；称选票上没有柯文哲，年轻人要么不投，要么就投民进党总统参选人赖清德。

赖清德此前说，无论在野党如何组合，他都要用最坚定的意志、必胜的信心来面对、赢得胜选。