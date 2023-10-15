第三届中新国际商事争议解决论坛10月20日登场

探讨加强新中商事纠纷解决合作的第三届中国—新加坡国际商事争议解决论坛，将于星期五（10月20日）在新加坡登场。

这场由新加坡律政部、中国国际贸易促进委员会和国际商事争端预防与解决组织联合主办的论坛，今年将邀请超过20名来自新加坡和中国的法律、司法与企业界代表出席。他们将围绕“一带一路”基础设施项目、知识产权与科技、海事三个领域的争端，阐述他们的仲裁经验并探索创新解决机制。

以基础设施项目投资为核心的中国“一带一路”倡议，提出至今已经10周年。如何理解“一带一路”基础设施项目争议中的不同面向，将是论坛聚焦的第一个重点。与会嘉宾将剖析争议预防机制的普及性和有效性，并探讨如何让独立和综合解决机制在不同环境和场合的基础设施项目争议中，发挥最大优势。

随着人工智能等新兴科技的发展步伐持续加快，政府、司法机构和争议解决机构如何协助确保争议解决机制赶上科技纠纷快速演变的步伐，是论坛的第二个关注焦点。论坛将探讨仲裁和调解如何解决地域性知识产权纠纷，为争议解决提供新思路。

与会嘉宾还将就海事争议探讨多元解决方案，探索新中争议解决团体如何应对海事争议新趋势，打造合作新契机。他们也将分析2023年国际海事组织生效文件、北京公约等新国际条例如何影响海事争议解决。

这是新中两国第三次举办国际商事争议解决论坛。两国于2019年10月成功在新加坡举办首届论坛，但后来碍于冠病疫情暴发停办了三年。

新中两国去年4月7日恢复以线上线下方式在新加坡、北京和厦门三地举办论坛，邀请200名来自两国的政府官员、专家学者和企业代表等出席，同步收看论坛的线上观众超过200万人次。

本届论坛将以线下方式举行，只开放给受邀嘉宾。