“蓝白合”未达共识 两党言语展露火药味

（台北综合讯）台湾在野的国民党和民众党首次磋商会隔天，双方仍未达成共识。双方对于最强候选人的产生方式分歧依然突出，两党言语间更展露火药味。

综合《联合报》《自由时报》等报道，在蓝白两党星期六（10月14日）的磋商会议中，民众党主张“比民调”，国民党则主张采用“开放式民主初选”的方式。

对此，柯文哲竞选办公室星期天（15日）发千字公开信，列出开放式民主初选有代表性不足、名册建置和准备时间仓促三大问题，并称比民调的方式更趋近全体选民结构和真实民意。

民众党主席、总统候选人柯文哲接受媒体联访时，更点名指责侯友宜竞选办公室执行长金溥聪作为学者，办过很多初选，却故意提一些一看就知道很难执行的（开放式初选），“我看他也没有打算要合作”。

柯文哲也说，他反对用“下架民进党”当作口号，只是希望做不好就政党轮替，目标是一个联合政府、全民政府，而不是台湾陷入两极斗争。

金溥聪和国民党秘书长黄健庭则同日举行记者会，回应民众党提出的三大问题，并重申民主初选是诉诸直接民意、能有效找出最强候选人的方式。但金溥聪也表示，怎样最好非一次会议可决定，愿配合民众党在任何时间地点继续会谈。

金溥聪也反击，下架民进党并非要消灭民进党，但柯文却似乎刻意导向是搞台湾对立，他希望柯文哲不要“以己之心度他人之腹”。

对于金溥聪的说法，柯竞办发言人陈智菡星期天晚间回应称，金溥聪针对柯文哲“人身攻击、情绪性用语连发”，一面又说释放最大善意，显得心口不一。

台湾将在明年1月举行总统大选。虽然民心思变，但由于在野力量分散，若蓝白无法整合，执政的民进党候选人、现任副总统赖清德预计将“躺赢”。蓝白两党的这场磋商，因直接牵动大选结果而备受关注。

台湾媒体人黄扬明分析，蓝白过招第一回合就卡关很正常，接下来的关键在于双方能否各退一步创造继续谈的空间，否则就是各自操作弃保。