学者：王毅最新表态显示 北京对以哈冲突的外交姿态已出现根本变化

以哈冲突持续一周之际，中国外交部长王毅星期六（10月14日）首次公开点名批评以色列的行为已超越自卫范围，应停止对加沙民众的集体惩罚。受访学者研判，王毅的最新表态显示北京对以哈冲突的外交姿态已出现根本变化，对以色列计划摧毁哈马斯可能引发新一轮中东战乱表现出前所未有的担忧。

据中国外交部官网发布的消息，也是中共政治局委员、中央外事办公室主任的王毅，星期六在与沙特阿拉伯外长费萨尔通话中，重申北京反对和谴责一切伤害平民的行为，“以色列的行为已超越自卫范围，应认真倾听国际社会和联合国秘书长的呼吁，停止对加沙民众的集体惩罚”。

这是王毅过去一周五次就以哈冲突公开发声以来首次点名批评以色列，但尚未明确谴责10月7日向以色列发动袭击的哈马斯。

王毅星期六也首度呼吁各方尽快回到谈判桌上来，表示北京正和各方密集沟通推动停火止战，认为对巴勒斯坦的历史不公已延续大半个世纪，不能再继续下去，各国应发声明确要求尽快落实“两国方案”。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，王毅点名批评以色列，显示中国对以色列在加沙地区进一步对哈马斯发动军事攻击，进而引发新一轮中东战乱的“担心是前所未有的”。这不仅将进一步导致大量平民伤亡，还可能造成地区军事冲突升级，外界也关注支持哈马斯的伊朗会不会插手。

王毅星期天（10月15日）应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话，强调当务之急是推动局势降温，防止加沙地带更多无辜平民伤亡，进而损害地区和平局面，断送中东和平进程。王毅并指出，行使自卫权应当遵守国际法和国际人道法，包括保障平民和被扣押人员安全，

朱锋分析称，本轮以哈冲突在国际舆论间引发的分歧对立是多年来前所未见，中东战乱背后的历史根源也再次被谈论，以色列不断扩大犹太人定居点，进入巴勒斯坦人居住区打压巴人生存空间，“激发国际情绪反弹是空前的”。欧洲则担心新一波难民潮涌入，进一步深化跨区域骚乱动荡。

朱锋也研判，中东一旦爆发战乱将加剧全球经济能源供应危机，对中国不利，也可能进一步深化乌克兰战争的对立矛盾，“中国非常担心这些问题，所以王毅最近的表态，和中国外交部刚开始相对比较温和的姿态，已经有了根本的变化。”

中美外长星期六也进行哈马斯袭击以色列以来的首次通话。王毅表示，冲突面临失控风险，军事手段没有出路，以暴易暴只会造成恶性循环。

他并呼吁美国发挥建设性作用，推动问题尽快回到政治解决的轨道上来。

中国政府中东问题特使翟隽过去一周与巴勒斯坦、以色列、埃及、沙特、阿联酋等多方通话​。他星期六在中国央视《蓝厅观察》节目中宣布，下周将访问中东同各方进一步加强协调，以“停火止战、保护平民、缓和局势、推动和谈”。

翟隽表示，当前巴以冲突在持续升级，进一步扩大外溢的前景令人深感担忧。他透露，已有四名中国公民在冲突中遇难，另有六人受伤、两人失联。

朱锋分析，翟隽13日集体会见阿拉伯国家驻华使节后宣布出访，加上王毅公开施压以色列，表明中国的总体立场还是劝和促谈。朱锋也说，中东乱局也提供中美加强合作并共同承担大国责任的机会。