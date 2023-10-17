许连碹：新中通过“一带一路”开展绿色项目潜力巨大

新加坡和中国过去15年来制定绿色发展框架、打造绿色建筑示范区，让中新天津生态城从一片盐碱地变成有超过10万人居住的绿色家园，两国未来通过“一带一路”开展绿色项目的合作潜力巨大。

新加坡永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二（10月17日）在北京第三届“一带一路”国际合作高峰论坛一场以“绿色丝绸之路新展望”为主题的高层研讨会上，作出上述发言。许连碹是应中国生态环境部邀请出席本届论坛。

许连碹以天津生态城为例，阐述新中如何通过密切合作，实现为全球绿色发展做出贡献的目标。她说，天津生态城原本是一片废弃盐田和水质污染的荒地，“选择这里就是为了证明对贫瘠土地的改造是可以做到的”。

今年迈入15周年的中新天津生态城是新中第二个政府间合作项目，也是中国国务院批准的中国首个国家绿色发展示范区。

为了实现绿色发展的愿景，许连碹介绍，新中专家制定了指导低碳可持续发展的关键绩效指标（KPI）框架，自2015年起致力于打造中新绿色建筑示范区，也从2020年开始，将经验输出到中国其他城市和一带一路沿线国家。

展望未来，她评估，新中通过一带一路开展绿色发展项目的合作潜力巨大。

许连碹也透露，新中另一个合作领域是绿色金融，新加坡金融管理局和中国央行今年4月已成立中新绿色金融工作组，以深化两国在绿色和转型金融（transition finance）方面的合作。

在发言中，许连碹还提到中国在可持续发展方面取得的进展，包括目前已成为全球最大的可再生能源生产国，在电动车和光伏组件生产方面均处于世界领先地位等。

今年是一带一路倡议提出10周年，本届高峰论坛以“共同发展繁荣”为主题，由互联互通、绿色发展、数字经济三个高层论坛组成，中国官方公布有140多个国家、30多个国际组织的代表与会。