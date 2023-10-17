台防长避谈自制潜舰泄密后续影响 外长：台湾信用和防务安全均受损

韩国去年初起诉协助台湾制造潜舰的承包商，台湾国防部长邱国正星期二（10月17日）在立法院受访时说，政府已掌握相关资讯，因检调单位已展开调查，他不再多所置喙，避免被外界穿凿附会，造成更大的风波。

台湾外交部长吴钊燮则在立法院会备询时指出，国际友人愿意帮忙台湾，结果台湾有人泄密，既损伤台湾的信用，未来若没有他国愿意帮忙，台湾防务也会受损。他并坚决否认外交部曾协助在野国民党立委马文君将潜舰相关资料传给韩国。

台湾首艘自制潜舰海鲲号9月28号于高雄举行下水典礼，却因国家安全会议咨询委员、潜舰专案小组召集人黄曙光一席“有立委一直搞”，且有军火商将潜舰资料转交中国大陆的谈话，引发轩然大波。黄曙光当年找来的海军前顾问郭玺直指那位立委就是马文君。马文君以泄密便切腹自证清白。

事实上2022年初国民党数位立委都接获一份郭玺与韩国技术公司的录音档，内容涉及诈骗。马文君2022年1月将这份录音档交给国防部、法务部调查局和韩国驻台单位调查。国防部称那是军火商恶斗，无机敏内容。国民党台北市议员徐巧芯已告发郭玺涉嫌泄漏国防机密及违背对外事务委任罪，未来准备传唤黄曙光说明。

路透社星期一（10月16日）报道，韩国警方2022年2月17日向法官提交书面证词，寻求逮捕包括技高策略公司（SI Innotec）在内至少三家韩国的国防承包商，罪名是协助台湾发展潜舰计划违反贸易法，但真正理由是韩国官方担心再次发生类似2016年部署美国萨德反导系统之事而遭中国大陆经济制裁。

中央社引述日本前潜舰司令部幕僚长矢野一树在BS日本电视台政论节目“深层NEWS”谈及台湾花三年打造海鲲号意义时指出，海鲲号有美英澳等七国协助，原本可以远优于日本潜舰，但因台湾的社会结构，各国在提供技术和情报给台湾时，都体悟迟早会外泄给大陆，所以将性能降级的技术交给台湾。

另一位熟谙两岸情势、台湾问题的拓殖大学教授门间理良也指出，目前究竟外泄何种情报、如何外泄还不清楚，但台湾经常出现这个弱点，可能导致各国减少或不再协助台湾，这非常危险。

执政的民进党立委王定宇星期二在立法院会，根据上述报道询问邱国正此事对台湾自制潜舰后续影响。邱国正表示，国防部不会对此作评断，但会密切注意。

王定宇也询问吴钊燮，韩国是否曾向台湾寻求调查？吴钊燮答称：“从外交的管道，没有！”外交部也正在了解外电相关内容。吴说，他无法直接诠释韩国跟自造潜舰的直接关系，但韩国、日本与美国间的军事同盟确实不断在强化中。