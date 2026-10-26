中国家庭规模持续缩小，去年平均每户家庭人口为2.52人，较10年前少了0.58人。

据第一财经报道，今年5月公布的《2025年全国1%人口抽样调查主要数据公报》显示，中国共有家庭户51465万户，家庭户人口为129685万人。平均每个家庭户人口为2.52人。

在平均每个家庭户人口方面，与2000年第五次全国人口普查的3.44人相比，25年来减少0.92人。

《中国统计年鉴2026》公布了31个省份平均家庭户规模数据显示，有12个省份平均家庭户规模超过每户2.6人，其中海南平均家庭户规模为每户3.2人，位居全国第一。

中国民政部部长李常官本月初在《求是》杂志发表署名文章《办好关系民生连着民心的好事实事》提到，从人口结构变化看，中国已由人口增量发展转向减量发展阶段，人口发展呈现老龄化、少子化、区域人口增减分化等趋势性特征。

他指出，2025年末，中国60周岁及以上老年人口超过3.2亿人，占总人口的23%。“十五五”时期（2026年至2030年），预计全国年均净增60周岁及以上老年人口超过1300万人，老龄化程度将持续加深，应对人口老龄化任务复杂艰巨。

李常官说，同时，中国家庭规模持续缩小，2025年全国平均每个家庭户人口为2.52人，较2015年减少0.58人。家庭结构变化导致养老、育幼的代际支持减弱，传统依靠家庭预防抵御风险的方式受到挑战。

此外，中国总理李强上周主持召开的国务院常务会议提出，要加快建设生育友好型社会，持续完善婚嫁、生育、养育、教育等政策，优化面向家庭的财税、社保、住房等支持举措，努力稳定新出生人口规模。