（北京综合讯）中国乘联分会秘书长崔东树发文称，今年中国国内车市在多重因素冲击下“超预期低迷”，预计销量下滑21.9%，明年有望增长2%。

崔东树星期一（10月26日）在微信发文，预计2026年中国国内车市全年零售量1850万台。这不仅低于2025年2374万台的峰值，也不及2020年1929万台的前期谷底。

他指出，该数据是在多重不利因素干扰下的短期偏离，“是不正常的”。

崔东树进一步分析，今年中国车市走势“严重低于预期”，是政策节奏、地缘油价、人工智能（AI）外溢成本、政策效力递减四类因素集中叠加的结果。

一是汽车以旧换新补贴标准调整，加上去年底购车需求提前释放，导致年初市场疲弱；二是中东地缘冲突推高油价，抑制燃油车消费。三是AI投资热潮推高晶片等原材料价格，增加新能源汽车生产成本；四是以旧换新政策刺激效果递减，加上居民消费意愿低迷，进一步拖累汽车销售。

崔东树说，政策透支与油价冲击属于外生性、可逆性冲击，AI成本冲击是今年特有的阶段性现象，消费意愿偏低则是内需偏弱的集中体现。

他预测，2027年，随着短期冲击因素反向修复、成本压力缓解、供给端产品力提升，如果政策与环境不发生超预期变化，国内车市有望在探底后“弱回暖”，全年零售量增长2%。

今年中国汽车市场呈“外热内冷”格局。首九个月，中国汽车国内销量为1506万6000辆，同比下降22.4%；同期汽车出口达820.5万辆，同比增长65.8%。