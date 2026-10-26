中国乘联分会：今年国内汽车销量超预期低迷
中国乘联分会秘书长崔东树预计，今年中国国内汽车销量将下滑21.9%。图为10月16日，境外采购商与中国参展商在广交会新能源汽车及智慧出行展区交流洽谈。 （中新社）
（北京综合讯）中国乘联分会秘书长崔东树发文称，今年中国国内车市在多重因素冲击下“超预期低迷”，预计销量下滑21.9%，明年有望增长2%。
崔东树星期一（10月26日）在微信发文，预计2026年中国国内车市全年零售量1850万台。这不仅低于2025年2374万台的峰值，也不及2020年1929万台的前期谷底。
他指出，该数据是在多重不利因素干扰下的短期偏离，“是不正常的”。
崔东树进一步分析，今年中国车市走势“严重低于预期”，是政策节奏、地缘油价、人工智能（AI）外溢成本、政策效力递减四类因素集中叠加的结果。
一是汽车以旧换新补贴标准调整，加上去年底购车需求提前释放，导致年初市场疲弱；二是中东地缘冲突推高油价，抑制燃油车消费。三是AI投资热潮推高晶片等原材料价格，增加新能源汽车生产成本；四是以旧换新政策刺激效果递减，加上居民消费意愿低迷，进一步拖累汽车销售。
崔东树说，政策透支与油价冲击属于外生性、可逆性冲击，AI成本冲击是今年特有的阶段性现象，消费意愿偏低则是内需偏弱的集中体现。
他预测，2027年，随着短期冲击因素反向修复、成本压力缓解、供给端产品力提升，如果政策与环境不发生超预期变化，国内车市有望在探底后“弱回暖”，全年零售量增长2%。
今年中国汽车市场呈“外热内冷”格局。首九个月，中国汽车国内销量为1506万6000辆，同比下降22.4%；同期汽车出口达820.5万辆，同比增长65.8%。