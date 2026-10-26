中国印刷电路板制造商苏州东山精密将通过香港首次公开募股（IPO）筹资约99亿港元（16亿新元），成为香港近两个月规模最大的上市交易。

据彭博社报道，东山精密星期天（10月25日）在向香港交易所提交的招股书中称，公司将发行价定为每股86.80港元，低于93.80港元的最高招股价。

东山精密港股的发行价较上星期五（10月23日）A股收盘价114.22元人民币（21.9新元）折价约35%。

彭博社本月中引述知情者称，东山精密计划最快本月在香港二次上市，希望筹资20至30亿美元（25至38亿新元）。已在深圳证券交易所上市的东山精密，市值2480亿元人民币。

东山精密星期天称，公司没有行使扩大交易规模的选择权，意味着它将在这次发行中出售约1.138亿股。股票预计于星期三（10月28日）开始交易。

东山精密生产的零部件构成人工智能（AI）服务器复杂的电子基础架构。当前亚洲市场环境颇具挑战，尤其是对该公司所在行业的企业而言，但东山精密仍选择推进上市。