（北京讯）中国官方数据显示，旨在提振国内消费的“以旧换新”政策表现分化，今年前三季的家电销量较去年同期减少20%，数码产品则增长37%。

中国商务部官网星期一（10月26日）公布的数据显示，今年1月至9月，中国家电以旧换新销售1.0099亿台，数码及智能产品购新超过1.2060亿件。去年同期，家电与数码智能产品的销售数据分别为1.26亿台与8800万件。

中国商务部流通发展司负责人说，消费品以旧换新持续发力，可穿戴智能设备、高能效等级家电商品零售额均保持快速增长。

为刺激消费，中国2024年开始推进被称为“两新”的大规模设备更新、消费品以旧换新政策，今年是政策实施的第三年。

2024年，中国政府安排1500亿元（人民币，下同，288亿新元）超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，2025年这一数字倍增至3000亿元，今年资金规模缩减至2500亿元。

官方数据显示，在以旧换新政策带动下，2024年汽车、家电、家装、电动自行车等商品销售额逾1.3万亿元，2025年新增手机数码品类后，带动相关商品销售额逾2.6万亿元。截至8月底，今年的以旧换新政策带动相关商品销售额达1.55万亿元。

家电销售今年有所收缩，显示前期需求被透支后，政策边际效应有所递减，居民大件消费偏向谨慎。此外，家电作为房地产后周期商品，在全国房地产开发投资下降的背景下， 新房配套购买的需求也在大幅萎缩。

中国商务部也公布批发和零售业情况，今年前九个月，全国批发和零售业增加值11.1万亿元，同比增4.4%，增速低于去年的5.6%。其中，工业消费品类利润总额同比增长8.5%，与去年的17.9%相比，下降9.4个百分点。