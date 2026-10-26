中共第二十届中央委员会的第五次全会星期一起，一连四天在北京召开，中共中央机关报《人民日报》发表评论，强调新征程上持之以恒推进全面从严治党。

《人民日报》星期一（10月26日）头版刊出署名“任仲平”的评论文章。文章以《在新征程上持之以恒推进全面从严治党》为题，指二十届五中全会是在中共成立105周年、“十五五”（2026年至2030年）开局之年的重要节点，会议研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题，对于巩固党的执政地位、实现党的使命任务意义重大。

文章指，今年是长征胜利90周年，而说到长征又必须说到中共党史上生死攸关的转折点遵义会议，“开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体”。

文章续指，中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。“新时代的最大政治成果，就是确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。”

文章强调，面对长期存在的“四大考验”“四种危险”，全面从严治党永远在路上。

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文章称，“必须持之以恒推进全面从严治党”，既是新时代以来管党治党经验的深刻总结，也是党永葆生机活力、走好新的赶考之路的必然要求。

“四大考验”是指执政、改革开放、市场经济以及外部环境考验；“四种危险”则指精神懈怠、能力不足、脱离群众及消极腐败危险。

文章也说，要以更高标准、更实举措，坚持和运用新时代全面从严治党的宝贵经验，整治及解决党建面临的突出问题，巩固发展管党治党形成的良好政治局面，才能不断开创新时代管党治党、兴党强党新局面。

“任仲平”是《人民日报》重要时政评论的集体笔名，专门配合中共中央重大决策部署、国家重要政策方针出台、国内重大社会事件发生，对关系国家发展全局性工作的事态进行针对性的深度评论。