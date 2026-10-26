被韩国媒体问及，朝鲜领导人金正恩周末访问中国辽宁省丹东是应邀还是朝方提出，中国外交部并未正面回复，而是强调中方愿推动中朝关系不断向前发展。

金正恩周末突然访问中国辽宁省丹东，并在一天内结束行程，且打破惯例没有与中国国家主席习近平会见。韩联社记者在星期一（10月26日）的中国外交部例行记者会上提问，金正恩这次访问是应中方邀请进行的还是由朝方提出的？此外，能不能进一步介绍这次访问的具体情况？

中国外交部发言人郭嘉昆回答，星期六（10月24日），中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁陪同朝鲜劳动党总书记、国务委员会委员长金正恩参访丹东。

郭嘉昆说，“王沪宁主席向金正恩总书记转达了习近平总书记、国家主席的亲切问候和良好祝愿。中方已经发布了此访的消息，你可以查阅”。

郭嘉昆指出，中朝是友好邻邦，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的战略方针。“中朝传统友好合作关系持续健康稳定发展，有助于增进两国人民福祉，也有利于地区的和平稳定与发展繁荣”。

他表示，“中方愿继续同朝方一道，落实好两国元首重要共识，推动中朝关系不断向前发展”。