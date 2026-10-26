寻求连任的台北市长蒋万安竞选总部成立大会星期一（10月26日）成立，立法院长韩国瑜（秃子）、新北市长侯友宜（汉子）和竞总主委、台中市长卢秀燕（燕子）三子合体到场助阵。韩国瑜呼吁支持者用选票守住台湾民主，卢秀燕也吁请跟她一样焦虑的民众挺身而出支持蒋万安。

综合中时新闻网和ETtoday新闻云等台媒报道，侯友宜最先上台发言时称，两人过去四年为打造紧密的双北生活圈，在市政上有许多合作机会，并强调接下来新北发展交棒李四川，希望双北未来持续携手推动重大建设。

侯友宜肯定蒋万安让民生汐止捷运路线重新推进，展现施政魄力，也透露经常看到蒋万安亲自前往工地视察，与捷运工程伙伴并肩作战，认为这正是认真做事的市长。

卢秀燕随后上台感谢支持者“今天没有沉默”，不同年龄层的民众都出来给予蒋万安支持。她细数蒋万安过去四年的政绩，包括把台北治理成龙头城市，让世界人工智能（AI）龙头英伟达（台湾称辉达）选择进驻台北；台北大巨蛋顺利落成启用，让民众在室内欣赏大型棒球赛事等。

随之，卢秀燕话锋一转，指责执政的民进党集全党之力攻击蒋万安，让他在这段时间面对前所未有的艰难选战。

卢秀燕表示，她知道许多支持者近来感到着急、焦虑，但呼吁大家不要只是担心，而是应将焦虑转化为实际行动，全力支持蒋万安连任，“帮他拉票、催票，大家也努力出来投票”。

最后上场的韩国瑜将炮口对准媒体环境与执政党。他表示，看到蒋万安面对当前选战感到相当感慨，并称“全国95%的媒体、网络集中火力攻他一个人”，痛批“这不叫民主，这叫政治谋杀”。

韩国瑜续称，如果95%的媒体及网络火力集中攻击一个人，即使是天使也可能被塑造成魔鬼；反过来说，若同样比例的媒体都在吹捧一个人，魔鬼也可能被包装成天使。

他指出，蒋万安从求学到从政，学经历都摊在阳光下，“清清白白、正正派派、坦坦荡荡”，并形容蒋万安充满阳光、健康与正能量，担忧选举期间铺天盖地的抹黑，可能动摇选民信心。

韩国瑜最后强调，台湾民主绝对不能继续朝这样的方向发展，呼吁支持者坚定信念，通过手中的选票证明“邪不胜正”。