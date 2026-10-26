中国官方通报，大熊猫“冉冉”将赴比利时参加保护研究合作。

据中国野生动物保护协会微信公号星期一（10月26日）发布的消息，根据中国野生动物保护协会与比利时天堂公园2026年9月签订的《关于开展大熊猫保护研究合作的补充协议》，来自中国大熊猫保护研究中心、2017年5月31日出生的大熊猫“冉冉”，将赴比利时延续此前合作项目。

2025年底，旅居比利时11年的雌性大熊猫“好好”提前回国，为继续延续中比友好“熊猫情”，经友好协商，双方就中方向比方增补一只成年雌性大熊猫事宜达成一致，并签订补充协议。

根据补充协议，中方将向比方提供一只人工繁育、身体健康的成年雌性大熊猫，继续参加2014年2月启动的中比大熊猫保护合作项目。目前有关合作单位正保持密切沟通，共同落实“冉冉”饲养管理相关安排，做好赴比前的各项准备工作。

2026年是中国与比利时建交55周年。这次增补大熊猫“冉冉”，是中比双方深化保护合作的重要举措。一直以来，中比两国持续深化大熊猫保护研究合作，在大熊猫饲养繁育、疾病防控、公众教育和科学研究等领域，取得积极成效，为增进两国人民友谊、推动全球生物多样性保护作出了贡献。

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中方后续将继续秉持保护优先、合作互利的原则，与比方一道，扎实做好大熊猫饲养护理与科研工作，切实保障旅外大熊猫的福利与健康，持续丰富中比务实合作的内涵，推动中比野生动物保护事业发展取得新成效。

公开资料显示，大熊猫“冉冉”于2017年5月31日出生在中国大熊猫保护研究中心核桃坪野化培训基地，妈妈是大熊猫龙欣。“冉冉”曾在2岁时参加野化培训，并于2019年进入江西官山国家级自然保护区开展的大熊猫重引入试验研究项目候选名单。

比利时天堂公园位于比利时瓦隆大区埃诺省布吕热莱特市，占地75公顷，有7000多种动物，参与了30多个保护濒危物种的科学项目。中国和比利时2014年启动大熊猫保护合作研究项目后，大熊猫“星徽”和“好好”抵达该公园开启旅居生活，期间大熊猫“天宝”“宝弟”“宝妹”相继在那里出生并被送回中国。