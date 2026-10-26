（北京讯）中国全国台湾研究会副会长王卫星说，中国大陆已形成30余项对台“和平统一、一国两制”政策的具体构想，并强调“一国两制”本质是和平统一方案，“绝非战争方案”。

据北京市政府台湾事务办公室微信公号发布，王卫星上星期六（10月24日）在江苏苏州市举行的第十一届南京大学两岸关系学术研讨会上，作《台湾社会当读懂“一国两制”实质内涵》的致辞。

王卫星说，梳理70余年中国大陆对台政策脉络过程，可以看到大陆围绕11个方向持续研究，形成了30余项具体构想，搭建起完整的“和平统一、一国两制”政策框架。

这11个方向包括统一路径、台湾地区制度安排、治理架构、财政司法权限、涉外事务、台胞参与国家治理、两岸交流、台胞权益保障、商谈机制、高层交往、共同探索“两制”台湾方案等。

他说，纵观海内外百余种解决台湾问题的设想，唯有“一国两制”立足一个中国根本原则，尊重台湾历史现状，包容两岸制度差异，兼顾各方合理诉求，“是兼顾法理正义、现实可行、民生普惠的唯一最优方案”。

王卫星说，“一国两制”最初就是为解决台湾问题提出，港澳实践是该制度的成功验证。“同时我们始终明确，台湾问题与港澳问题性质、背景完全不同，绝不会简单照搬港澳模式。”

他同时指出，和平统一是美好愿景，但有坚定原则底线，核心准则包括锚定一个中国根本底线、坚持两岸平等协商、坚决遏制台独分裂和外部干涉等。

王卫星拥有少将军衔，目前也是海峡两岸关系研究中心学术顾问，他此前长期从事台海问题研究，曾任中国军事科学院台海军事研究中心主任等职。