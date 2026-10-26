中国一项最新研究发现，秦始皇兵马俑表面有女性和少年指纹，显示秦俑生产并非由成年男性单独完成，女性和少年可能也参与制作。

新华社上星期五（10月23日）消息，秦始皇帝陵博物院与山东大学考古学院合作完成一项基于陶俑表面指纹的研究，发现秦俑制作中，女性和少年可能参与其中。这项研究近日在国际学术期刊《文化遗产杂志》（Journal of Cultural Heritage）上发表。

报道称，长期以来，人们印象中规模宏大的秦兵马俑，应多出自成年男性工匠之手。研究团队对秦始皇帝陵博物院一号坑T23探方23件陶俑上保存的指纹印痕进行提取，共获得79枚独立指纹样本。

研究结果表明，上述指纹样本中，成年男性指纹约占45.0%，成年女性指纹约占32.7%，15岁以下少年指纹约占22.3%。

据介绍，这是学界首次以量化的生物学证据表明，秦俑生产以成年男性为主，但并非由成年男性单独完成，女性与少年可能也参与了俑体制作、搬运或组装等工序。

具体而言，79枚指纹多集中于头、臂、铠甲等分体预制部件；其中表面指纹73枚，是塑造、修整湿胎时按压形成，浮雕指纹六枚，是甲钉、腰带等泥饰粘贴时握持形成。

研究还显示，成年男性指纹年龄峰值约20岁，成年女性指纹也集中于青年阶段，少年占比则与秦代学徒制度下青少年随工匠辅助作业的记载相符。

不过，研究人员认为，上述比例为群体层面的统计估计，不能简单对应单名工匠；T23探方仅为局部区域，样本与参考数据也有局限，结果应视为基于现有样本的估计。

报道指出，这项研究为后续在二号坑等陪葬坑开展大样本指纹人口学调查奠定了基础。