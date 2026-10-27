中国外交部强调，中国在人工智能领域始终致力于做国际公共产品的提供者，欢迎更多国家加入世界人工智能合作组织，探讨更多开展人工智能能力建设国际合作的路径。

中国官方在上周举行的2026全球治理论坛（雄安）上发布了《〈人工智能能力建设普惠计划〉进展报告》。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一（10月26日）在例行记者会上回答相关提问时说，人工智能是全球治理的新兴领域，也是检验全球治理体系成效的试金石。构建更加公正合理的全球治理体系离不开全球南方的群体性能力提升，必须切实增强发展中国家的代表性和发言权。

他说，“中方倡导尊重各国数字主权，强调所有国家都应获得自主发展人工智能的底层能力，找到符合本国国情和实际需要的发展道路，让人工智能进入真实场景、解决实际问题、产生持续价值。”

郭嘉昆续说，2024年，中方推动联合国大会协商一致通过“加强人工智能能力建设国际合作”决议，成立人工智能能力建设国际合作之友小组，发布《人工智能能力建设普惠计划》，并持之以恒推进落实上述倡议。此次发布的《〈人工智能能力建设普惠计划〉进展报告》，系统梳理普惠计划提出两年来的合作成果、实践经验和生动案例。

他强调，中国欢迎更多国家加入世界人工智能合作组织，探讨更多开展人工智能能力建设国际合作的路径，共同以实际行动促进全球人工智能向善普惠发展。

基于中国国家主席习近平去年9月提出的全球治理倡议，首届2026全球治理论坛（雄安）10月23日至25日在河北雄安新区举行。

中国外长王毅在论坛开幕式上演讲时，阐述中国在全球治理上的立场，包括共同维护联合国的核心地位、壮大全球治理的南方力量、坚持开放发展的正确方向，以及完善新兴领域的治理规则等。

针对人工智能，王毅强调，应坚持以人为本、向上向善的理念，尽早形成具有广泛共识的治理框架，确保人工智能受人类控制、造福人民。