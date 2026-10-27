（北京／新德里综合讯）印度指中国军队改变巡逻方式扰乱边境和平后，中国外交部回应称，中国开展的是正常巡逻管控活动，并呼吁双方共同维护边境地区和平安宁。

综合《印度时报》《印度快报》和彭博社报道，印藏边境警察部队总监卡普尔此前证实，印中军队在阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）多个地点发生对峙，而且对峙仍在持续。

报道称，自今年7月下旬以来，解放军与印度军队在该邦附近发生对峙。中国军队的活动包括在距印度认定的实际控制线约六七公里处搭设帐篷。

不过，印度国防部门消息人士据报说，尚未接获发生暴力冲突的报告。

印度外交部上星期五（10月23日）回应此事时，未透露最新对峙的具体情况，仅建议向国防部了解详情。发言人贾伊斯瓦尔说：“正如我们过去指出的，当中国军队偏离既定巡逻模式时，印中边境地区的局势便会不时受到干扰。”

他也说，双方继续通过现有外交和军事机制解决悬而未决的问题，避免在实际控制线沿线发生误解和误判。双方也同意，讨论如何增进对实际控制线有关地段的认知，以加强边境管理。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一（10月26日）在例行记者会上回应说，中国一贯严格遵守中印两国相关协议协定和重要共识，在边境地区开展正常的巡逻管控活动，维护领土主权和边境地区稳定。

他说，中印通过外交军事渠道保持沟通，希望印度同中国相向而行，共同落实双方达成的共识，以实际行动维护边境地区的和平安宁。

中印之间长达3488公里的边界尚未划定，边界争端近年来一直是两国关系紧张的根源之一。2020年6月的一场冲突造成双方多名士兵死亡，重创两国关系。

今年8月，印度政府回应社交媒体上有关两军可能发生对峙的猜测时说，任何发生在中印边境的事件都会被视为“严重事件”。中国外交部当时则称，边境局势总体稳定。

今年9月，中国国家主席习近平在新德里会见印度总理莫迪时说，应致力于双边关系和边界问题双轨并进、相互促进，维护边境地区和平安宁。