（北京综合讯）中国9月工业企业利润增速加快，但行业间的分化显著，利润增长主要集中在少数行业，疲软内需与激烈竞争继续压制大部分企业的盈利水平。

综合彭博社与路透社报道，中国国家统计局星期二（10月27日）公布的数据显示，9月工业企业利润同比增长14.4%，增幅高于8月的4.2%，也高于外界预期。

今年前九个月，中国工业企业利润同比增长15.5%，增幅略低于前八个月的15.7%。

行业间的分化依然显著，前九个月计算机、通信和其他电子设备制造业利润大增103.8%；家具制造业利润则下滑51.3%，成为表现最差的行业之一。

生产者价格的回升，可能是工业企业利润增长的原因之一。随着中东地区冲突加剧，石油成本大幅飙升，9月工业生产者出厂价格同比上涨5%，创下2022年以来的最快增速。

此外，人工智能（AI）硬件及相关原材料成本的上涨，也是推动价格飙升的因素之一。

在少数几个实现利润增长的行业之外，更广泛的企业群体依然处境艰难。据彭博社计算，MSCI中国指数中已公布业绩的成份股公司，其盈利表现平均比市场预期低9%，本季度业绩将成为过去两年中盈利表现第二差的季度。

此外，随着中国不断扩大的贸易顺差加剧全球紧张局势，出口导向型企业也面临更大的不确定性，这也给企业利润增长的可持续性蒙上阴影。

对企业盈利的担忧，是拖累近期中国股市的主要因素。自5月触及高点以来，中国股市一路下挫，目前已跌入熊市，截至上周晚些时候，市值较5月蒸发2.4万亿美元（3万亿新元）。

不过，中信银行（国际）有限公司首席中国经济学家丁孟对企业盈利状况的前景持乐观态度，理由是获益于AI相关产业的快速增长。

丁孟分析：“由AI供应链发展所带动的国内外需求，已成为支撑中国工业利润的关键力量。除非全球AI投资热潮出现重大逆转，否则工业利润有望继续保持快速增长。”