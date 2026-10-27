中国大陆官媒央视在台湾光复81周年前夕，发布“吉林一号”卫星拍摄的台湾多个地标和景观画面。台湾国防部长顾立雄指责北京借纪念活动发动认知作战，并称台军将采取适当预警和应对措施，确保作战安全。

星期天（10月25日）是台湾光复81周年。央视新闻客户端当天发布长达42秒的视频，除了展示台北中正纪念堂、台北故宫、台北大巨蛋之外，也呈现玉山山脉、日月潭、淡水河、花莲清水断崖、宜兰壮围乡、台南青鲲鯓扇形盐田、嘉义好美湿地及台北港景观。台湾《联合报》报道，台北港清晰可见。

此外，解放军东部战区也在星期天发布题为《铭记光复历史 捍卫山河一统》的海报，将台湾地图叠加在战机和军舰影像上。东部战区说：“台湾光复作为两岸同胞的共同荣光和全体中华儿女的民族记忆，不断昭示我们——铭记光复历史，捍卫山河一统。”

综合路透社和《自由时报》报道，顾立雄星期二（10月27日）在立法院接受记者采访时说，北京挑光复节进行相关认知作战，“这是很明显的”。

他说：“中华人民共和国是1949年成立的，抗战跟中华人民共和国一点关系都没有，是很清楚的客观事实。”

顾立雄还说，国防部将持续密切关注相关动态，采取适当预警和应对措施，同时做好隐蔽、机动和分散部署，确保作战安全。