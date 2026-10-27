（北京综合讯）法国球星姆巴佩发表涉华言论在中国引发强烈反弹，多家企业宣布终止与他的合作。中国外交部发言人称他的言行“伤害中国人民感情”，姆巴佩发文道歉，称这“绝非我的本意”。

星期一（10月26日）流传的一段网络视频显示，效力于皇家马德里的姆巴佩本周接受法国网络节目“The Bridge”访问时，被问及使用姆巴佩头像的表情包，哪一个最让他发笑。

姆巴佩当时回答，他认为最搞笑的表情包，是将他的面孔合成到某个“中国独裁者”脸上，并称自己与朋友打游戏时经常使用这一表情包。

姆巴佩没有在回答中具体点名，但视频同时展示了将姆巴佩头像合成在已故中共开国领袖脸上的表情包。

这段视频迅速引发中国舆论反弹。据澎湃新闻报道，中央广播电视总台相关方面证实，针对姆巴佩的“涉华严重负面行为”，央视从星期一晚上开始，全面叫停涉及西甲和姆巴佩的赛事播出，涉及姆巴佩的广告也全部下架。

妙可蓝多、蒙牛乳业、东鹏饮料等中国企业星期二（27日）陆续发布声明，宣布即日起终止与姆巴佩的合作，强调“坚决抵制、零容忍”任何伤害中国人民感情的言行。

上海行人星期二（10月27日）走过一辆印有姆巴佩头像的巴士。车身上的图案为姆巴佩此前为东鹏饮料旗下品牌“补水啦”拍摄的广告。（法新社）

9月刚刚宣布与姆巴佩达成深度合作的瑞士运动品牌昂跑，其官方微博与微信公号删除了与姆巴佩相关的内容。迪奥、日默瓦、耐克和宇舶表等品牌的官方微博上，也已无法搜索到与姆巴佩相关的内容。

中国多家官媒发文予以批评。《光明日报》称，中国已故伟大领袖“不容侮辱”；《环球时报》说，姆巴佩“彻底冒犯了中国”“任何不尊重中国、伤害中国人民情感的人，都别想从中国市场挣走一分钱”。

中国外交部发言人郭嘉昆星期二在例行记者会上回应说，注意到姆巴佩遭数家中国公司解约品牌代言的报道，并指“伤害中国人民感情的言行自然会遭到中国社会各界的共同抵制”。

这起风波持续发酵。姆巴佩星期二晚上在X平台以中英法三种语文发表道歉声明，称自己的言论欠妥。“如今我明白，这些话伤害了中国以及世界各地华人社区的许多人。”

他同时强调，自己对中国人民及其历史怀有深深的敬意，“我真心感到抱歉”。

西班牙足球甲级联赛官方微博同日稍早发布声明，对于姆巴佩近期言论给中国球迷带来的冒犯与伤害“深感遗憾”，同时强调“相关言论属于球员个人表达，绝不代表西甲联盟的立场”。

声明代表西甲联盟及旗下所有俱乐部，“向中国球迷致以诚挚的歉意”，并指作为联赛管理机构，他们正与中国的合作伙伴及相关机构共同努力，妥善处理此次事件。

西甲联盟主席哈维尔·特巴斯也在X平台，分别发表了中文和西班牙文的致歉声明。

特巴斯说，西甲联盟多年来与中国及其政府部门、体育机构、视听传媒机构、数以百万计喜爱西班牙足球的中国球迷们建立了相互尊重、信任与合作的关系。“我们不能允许个人行为损害这一关系，也不能让我们职业赛事中的20多家俱乐部以及数以百万计的中国球迷因此受到不利影响。”

中央广播电视总台负责人回应特巴斯称，先赔礼道歉，否则一切免谈，并要求皇马和姆巴佩本人立即公开诚恳道歉，消除不良影响，并向总台递交书面道歉信。

总台相关人士也说：“我们听其言更观其行，希望西甲、皇马和姆巴佩本人切实从中吸取教训，真诚道歉、痛改前非。”

中国足球协会则在微博发声明透露，姆巴佩发表相关言论后，已第一时间与皇马进行严正交涉，要求涉事球员和皇马作出公开正式道歉。