台湾九合一地方选举临近，最新民调显示，38.1%的受访者看好民进党在22县市中拿下至少11席，高于看好国民党的28.7%。另有43.4%的受访者认为，未来四年由民进党在自己居住的县市执政会比较安心，选择国民党的则有27.1%。

目前，国民党在22县市中执政15个，民进党执政五个，其余两个县市的首长——新竹市长高虹安和金门县长陈福海均为无党籍。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网报道，由民调专家戴立安负责规划的台湾民心民调星期二（10月27日）公布最新调查结果。针对下个月的县市长选举，38.1%的受访者认为民进党将赢得至少11个县市，28.7%认为国民党能达到这一成绩，30%未明确回答。

交叉分析显示，桃竹苗地区有34.8%的受访者看好国民党，26.1%看好民进党；基隆、宜兰、花莲、台东及澎湖、金门、马祖合并计算的地区分组中，39%看好国民党，25.8%看好民进党。其余地区分组，看好民进党的比例均高于国民党。

从政治立场来看，泛蓝受访者中，65.3%看好国民党；泛绿受访者中，66.1%看好民进党。民众党支持者则有59.8%看好国民党，24.2%看好民进党。中立或看人不看党的受访者中，22.9%看好国民党，20.3%看好民进党，但未明确回答者达53.4%。

调查也询问，未来四年由哪个政党在自己居住的县市执政，会让受访者比较安心。43.4%选择民进党，27.1%选择国民党，两者相差16.3个百分点；另有2.8%选择其他政党或无党籍，认为都一样或未明确回答者合计26.7%。

政治人物好感度方面，在调查列出的人物中，蔡英文以61.7%居首，其次为萧美琴的53.5%、赖清德的49.7%，以及民进党台北市长候选人沈伯洋的47.8%。卢秀燕和蒋万安均为36.9%，韩国瑜为35.0%，郑丽文为15.5%。这项调查逐项询问受访者对各人的评价，可同时对多名政治人物表达好感。

民调方指出，近两个月来，民进党政治人物的好感度仅小幅变化，国民党政治人物则出现较明显波动。其中，蒋万安的全台好感度下跌10.9个百分点。

赖清德的执政满意度为52.2%，较上月增加0.8个百分点，达到去年4月以来最高；不满意度为37.6%，较上月下降3.5个百分点，为2024年12月以来最低。另有10.2%未明确回答。

本次调查由戴立安负责问卷设计与分析，毕肯市场研究公司执行电话访问，经费自筹。调查在10月20日至22日进行，以设籍台湾22县市、年满20岁的民众为对象，采用住宅电话与手机双架构抽样，成功访问1075人。在95%的置信水平下，最大抽样误差为正负3.0个百分点，并依性别、户籍县市、年龄及教育程度加权。