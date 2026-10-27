持续曝光缅北、柬埔寨电诈内幕的中国博主“徽剑”，被曝两年前遭绑架、虐待后遇害。他生前持续公开举报的对象包括今年6月被押解回中国的柬埔寨太子集团骨干刘忍。

据界面新闻报道，“徽剑”本名吴恺，曾在微信公众号持续揭露境外电诈活动，拥有数十万粉丝。2024年11月13日中午，江西省赣州市定南县龙塘镇有村民在公路旁的山上发现他的遗体。此后，他的公众号停止更新，外界一度流传他“因敲诈勒索被抓”的消息。

但近期获得的裁判文书显示，吴恺在广东惠州被数人劫持，辗转带至广东河源、江西赣州，期间遭持续殴打、虐待，最终在昏迷后被遗弃在定南县一处山上死亡。三名与吴恺相熟的人士也证实，他已于两年前遇害。

报道称，吴恺在网上曝光境外电诈活动后，绰号“少校”的境外犯罪势力人员在网络上开出百万赏金征集线索，并遥控指挥赵冰等人绑架他，逼迫他删除文章、交代消息来源。案发后，涉案团伙又编造吴恺涉嫌敲诈被捕的说法，以掩盖罪行。

目前，主犯赵冰被判死缓，其余13名同案人员也分别获刑，悬赏出资的“少校”则仍未落网。

吴恺早年在深圳从事网络策划，2010年创办深圳市徽剑网络科技有限公司，曾任南山互联网产业园、深圳徽商俱乐部负责人。他一度因在微博爆料地产名人绯闻受到关注，之后转向曝光柬埔寨、缅北的电诈内幕。

2024年8月，吴恺公开发文，举报柬埔寨太子集团骨干、柬埔寨安徽商会会长刘忍，指控他涉嫌暴力放贷、殴打致死一名装修老板、收取商铺保护费、运营电诈园区，以及参与武装化跨国犯罪等活动。报道称，这是刘忍首次遭公开举报。

数日后，刘忍以柬埔寨安徽商会名义发表声明，逐项否认指控，称相关爆料是“恶意造谣、无端污蔑”。声明随后由当地多家华文媒体刊发。刘忍已于今年6月被押解回中国。

澎湃新闻星期二（10月27日）发表评论文章称，这起境外电诈势力针对民间举报人的报复案件，犯罪手段极其残忍，气焰极其嚣张，犯罪投入资金之重、调动人员之多、辗转地域之广，令人发指。“此案绝非普通刑事案件，是境外电诈势力公然对抗社会监督、挑衅国家法治、践踏人性底线的恶性重罪。”

文章认为，司法机关必将对此次境外电诈团伙买凶杀人、报复举报监督的恶性案件从严查办、一查到底，深挖幕后全部链条，持续追捕在逃涉案人员，确保一个都不会逍遥法外。

文章还说，罪恶嚣张，终有清算；无论境外电诈分子如何伪装身份、暴力反扑，终难逃恢恢法网、彻底覆灭。“这场反诈攻坚战必须坚持除恶务尽，不彻底铲除电诈毒瘤，决不收兵。”