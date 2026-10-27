中国常驻联合国代表傅聪在东京审判图片展上致辞时说，东京审判巩固了战后国际秩序，捍卫了国际公平正义，推动了国际法治进步。这项审判的图片展向世界昭示：侵略不能被美化，罪责不能被遗忘，历史不能被歪曲。

据中国常驻联合国代表团官网消息，傅聪当地时间星期一（10月26日）在美国纽约总部举行的“为了人类的正义与和平——纪念东京审判开庭80周年图片展”揭幕仪式上致辞。

他说，80年前，远东国际军事法庭在日本东京开庭。11国法官历时两年七个月，开庭818次，形成4.8万余页庭审记录、1200多页判决，以如山铁证和法定程序，确认日本从“九一八事变”到太平洋战争期间的所作所为都是侵略战争；揭发了日本军国主义在战争中犯下的不可胜数的骇人罪行；认定25名日本甲级战犯全部有罪。

傅聪指出，东京审判是一场和平对战争、文明对野蛮、正义对邪恶的大审判，具有划时代的政治意义和历史意义。审判对象是日本军国主义，日本本应传承东京审判的精神实质，彻底清算军国主义思想，永远走和平道路。

他称，但遗憾的是，日方右翼势力以各种理由质疑东京审判的合法性，借此掩盖侵略历史。从膜拜甲级战犯，到架空“和平宪法”，从松绑武器出口，到解禁“集体自卫权”，日方正一步步背离东京审判，也与其自我标榜的“和平国家”渐行渐远。

傅聪续称，中方呼吁各方弘扬东京审判的精神，铭记联合国宪章“欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言战祸”之期许，警惕新型军国主义抬头，共同维护战后秩序和国际和平安全。

另据共同社和新华社报道，中国政府今年结合东京审判指责日本“新型军国主义”，这次在联合国场地举办展览或有牵制高市早苗政府着力强化防卫力的意图。

今年9月在联合国大会一般性辩论中，日本首相高市早苗呼吁删除《联合国宪章》中的“敌国条款”。中国对此表示反对，指日本企图推动军国主义复活，因此不应删除《联合国宪章》中的“敌国条款”。

这次展览持续至星期五（10月30日），由中国常驻联合国代表团主办，是首次在纽约联合国总部展出大量珍贵的东京审判历史图片、档案文献，完整还原了东京审判的历史真相。