（北京讯）中国互联网巨头字节跳动创始人张一鸣再登胡润百富榜首，并刷新中国首富财富纪录。

胡润研究院星期二（10月27日）发布的2026胡润百富榜显示，43岁的张一鸣财富增长2000亿元（人民币，下同，384亿新元），以6700亿元第二次成为中国首富。胡润百富新闻稿指出，张一鸣的财富增长得益于人工智能（AI）业务进展推动公司估值进一步走高。

张一鸣在2024年以3500亿元身家，首次登上胡润百富榜首。

去年的中国首富、农夫山泉创始人钟睒睒财富缩水1200亿元，以4100亿元身家退居第二。胡润百富称，农夫山泉包装饮用水主业依然稳健，但钟睒睒旗下万泰生物股价回调，拖累整体财富表现。

排名第三至第五的富豪依次为电池龙头宁德时代创办人曾毓群、科技巨头腾讯创办人马化腾，以及家电企业美的集团创始人何享健。

今年共有1529名个人财富50亿元以上的企业家登上胡润百富榜，比去年增加95人，创下历史新高；上榜企业家总财富32万亿元，同比增长7%。

今年胡润百富榜有263张新面孔，新人之首是41岁的AI企业DeepSeek（深度求索）创办人梁文锋，首次上榜即以2800亿元身家位列第七；其次是宇树科技的王兴兴，以695亿元排在榜单第78名。