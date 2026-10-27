中国大陆近期接连抛出“两制”台湾方案具体构想，台湾两岸关系研究学者洪耀南研判，中共明年召开二十一大时，可能提出“两制台湾方案”的顶层设计，作为对台工作的政治成果。

中国大陆全国台湾研究会副会长王卫星上周在南京大学两岸关系学术研讨会上说，大陆已形成30余项“和平统一、一国两制”政策的具体构想，并强调这本质是和平统一方案，“绝非战争方案”。

王卫星拥有解放军少将军衔，现为海峡两岸关系研究中心学术顾问，曾任中国军事科学院台海军事研究中心主任，长期从事台海问题研究。

中国大陆国家主席习近平早在2019年1月2日纪念《告台湾同胞书》发表40周年时，便提出探索“两制”台湾方案。今年9月12日，大陆及香港学者在北京提出12点共识，包括中央驻军、解散台湾武装力量等。台湾政府的大陆委员会副主委梁文杰随后反驳，称相信台湾政府与人民“一条都不会接受”。

曾任台湾前总统蔡英文幕僚的淡江大学两岸关系研究中心副主任洪耀南，星期二（10月27日）在台北出席台湾励志协会座谈会。他回答《联合早报》提问时说，习近平须在二十一大工作报告交代过去五年的对台工作，提出顶层设计本身便能显示政策推进。他模拟北京的说法：“我已经有顶层设计了，代表有进步嘛。”

台湾淡江大学两岸关系研究中心副主任洪耀南星期二（10月27日）在台北出席座谈会时研判，中共明年召开二十一大时，可能提出“两制台湾方案”的顶层设计，作为对台工作的政治成果。（缪宗翰摄）

洪耀南将9月在北京的学者讨论形容为“试水温”，并指出北京对台政策有两条主轴：“一条叫做‘未统而统’，一条叫做‘对台融合’。”前者意在统一前展现实质管辖权，包括周边海域执法及惩治“台独”；后者以福建为重点，透过人员往来、生活便利及交通建设吸纳台湾民众。

另一方面，习近平9月24日在华盛顿与美国总统特朗普会谈时，主张推动“中美建设性战略稳定关系”，要求美方反对“台独”、慎重处理台湾问题；美国对台军售则持续延宕。11月亚太经合组织（APEC）峰会期间，陆美元首还可能与俄罗斯总统普京会谈，潜在地缘政治影响也引起台湾关注。

洪耀南认为，陆美都希望争取时间处理内部问题，对台军售与大陆军演可能成为相互牵制的变项，“如果你演习我就售”。但他强调，相信美方不会轻易放弃第一岛链。

台北医学大学通识中心教授张国城则提醒，美国对台承诺可能随领导人的认知与决策改变。若民主党在中期选举夺得国会多数，特朗普可能以更大动作反击，安全上依赖美国、却缺乏正式同盟关系的台湾，可能直接承受冲击。

张国城认为，美国对台“六项保证”中的部分承诺，包括不与北京协商对台军售、不在两岸间担任调停人，正受侵蚀。特朗普今年5月访华后公开表示，曾与习近平讨论对台军售，但称未就台湾问题作出承诺。

台北医学大学通识中心教授张国城星期二（10月27日）在台北出席座谈会时指出，美国对台“六项保证”中的部分承诺正受侵蚀，台湾须警惕军售沦为陆美谈判筹码的风险。（缪宗翰摄）

张国城说：“你（特朗普）一旦开始谈对台军售，不管最后结果如何，中共就会认为这个东西是可以谈的。”他认为，北京可能利用峰会与谈判气氛延宕军售，不能仅以“延后还是会卖”看待风险。

尽管美国国务卿鲁比奥6月曾在国会表示，美方军售不会征询北京，对台政策没有改变，但张国城也以特朗普在俄乌战争中施压乌克兰为例，担忧美国不充当两岸调停人的保证生变。

张国城同时指出，即使军售获批，美国军工产能仍可能带来交付风险。他强调：“台美关系不能够刻舟求剑。”