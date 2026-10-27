旅韩熊猫家族老幺“曙宝”将从星期五（10月30日）起与公众见面。

综合韩联社和韩民族日报报道，韩国主题游乐园“爱宝乐园”星期二（10月27日）透露，在园内出生的大熊猫幼崽“曙宝”将于10月30日与公众见面。

三星物产度假村部门同日介绍，“曙宝”在今年6月3日出生，是旅韩大熊猫“乐宝”和“爱宝”自然繁育诞下的第四只雌性幼崽。

“曙宝”成为继“福宝”（2020年）、双胞胎“睿宝”和“辉宝”（2023年）之后，旅韩熊猫“宝家族”的老幺。“曙宝”出生当时体重仅171克，而如今超过9公斤，健康无恙。

爱宝乐园介绍，“曙宝”从出生约120天起开始用四肢行走，最近在妈妈身边独自探索周围环境的时间也越来越长。“曙宝”这一名字通过公开征名选定，寓意“如晨光般明亮的宝物”，在它出生满100天时正式确定。

为准备这次亮相，“曙宝”目前正在没有游客的活动场里熟悉地形和气味，逐步适应新环境。爱宝乐园计划在熊猫世界正式开放后，充分考虑“曙宝”的健康和情绪稳定，分阶段延长场馆开放时间、增加参观人数。

另外，“睿宝”和“辉宝”将从11月13日起接受为期一个月的检疫，为返回中国做准备，公众将在12月11日最后一次见到这对双胞胎大熊猫。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》规定，在中国境外出生的大熊猫均须在年满四岁、进入繁殖期前返回中国。