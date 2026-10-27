随着金价回落、境内股市吸引力减弱，中国家庭过去两个月的购金需求增强，为正在考验每安士4000美元（5126新元）关口的金价提供支撑。

据彭博社报道，上海黄金交易所交投活跃的Au99.99合约，上周成交量跃升至4300万手，约合430吨，创4月以来最高水平。这一合约要求全额付款并进行实物交割，因此反映的是实物黄金需求，而非杠杆押注。

金瑞期货分析师吴梓杰说：“国内黄金需求与价格走势日益背离，随着金价下跌而增强。”他指出，10月黄金周期间的节日买盘也令人鼓舞，较低的价格为长期投资者提供了有吸引力的入场机会。

中国消费者通过黄金积存计划及类似产品大量购金。这类产品门槛较低，允许个人投资者分批买入黄金。大型银行从事相关业务的人士透露，今年前九个月，通过这类计划购买的黄金总量已超过2025年全年水平；过去一周，随着金价回落，购金步伐进一步加快。

黄金积存计划的具体购金量通常不对外公布。不过，上海黄金交易所4月编制的一份报告引述央行数据显示，银行2025年向消费者售出2187吨黄金，是前一年的三倍多。知情人士指出，这一数字为销售总量，未扣除消费者随后向金融机构回售的黄金。

在楼市低迷、国债收益率降至历史低点之际，中国消费者正转向黄金寻求避险。

尽管美伊战争引发通胀担忧，并推高市场对加息的押注，中国大陆今年以来的购金需求仍帮助稳定金价，使基准金价大部分时间维持在每安士4000美元以上。加息预期通常会削弱黄金这类不生息资产的吸引力。