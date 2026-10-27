中国国家主席习近平祝贺卢拉当选连任巴西总统。

据新华社报道，习近平星期二（10月27日）致电祝贺卢拉当选连任巴西联邦共和国总统。

习近平指出，巴西总统卢拉为推动中巴关系发展作出重要贡献。近年来，他和卢拉通过不同方式保持密切沟通，共同引领携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体取得新进展，两国关系的全球性、战略性、长远性更加突出，成为全球南方国家团结合作的典范。

习近平说，他高度重视中巴关系发展，愿同卢拉一道努力，引领中巴命运共同体建设不断迈上新台阶，为两国全方位战略协作开辟更广阔前景，持续增进两国人民福祉。

同日，中国国家副主席韩正向巴西连任副总统阿尔克明致贺电。

巴西总统选举决选计票显示，现任总统卢拉以微弱优势击败前总统博索纳罗之子、参议员弗拉维奥，成功连任第四个任期。

根据最高选举法院星期天（10月25日）公布的总统选举计票数据，本星期二满81岁的卢拉最终得票率为51.7%，弗拉维奥（Flavio Bolsonaro）48.3%，票差超过400万张。

卢拉成功连任后，引发市场震荡，当地股市星期一（10月26日）开盘即暴跌近17%。败选的右翼候选人弗拉维奥·博索纳罗拒绝承认选举结果，并要求宣布选举无效。

与博索纳罗家族关系密切的特朗普星期一在华盛顿告诉记者，巴西选举“看起来很糟糕”，并称选举似乎再次遭到操纵。