中国国家主席习近平向上周逝世的日本前首相福田康夫遗属致唁电。

据新华社报道，习近平星期二（10月27日）向日本前首相福田康夫遗属致唁电，对福田康夫逝世表示哀悼，向其遗属表示慰问。 ​​​

习近平指出，福田康夫是日本有信义、有担当的政治家，也是中国人民的老朋友，长期心系中日友好、秉持正确历史观，在任期间同中方签署中日第四个政治文件，为两国关系发展明确了重要原则。福田康夫曾担任博鳌亚洲论坛理事长，为促进亚洲地区交流合作发挥了重要作用。

他强调，中方将铭记福田康夫为中日关系和亚洲发展所作的贡献。期待遗属继承他的遗志，继续致力于中日友好事业。希望日本当政者珍视老一辈政治家的心血和努力，恪守中日四个政治文件，切实维护双边关系政治基础。

据《日本经济新闻》星期一（10月26日）报道，福田康夫于上星期四（10月22日）因心脏衰竭逝世，享年90岁。日本自民党也证实他的死讯。

福田康夫2007年9月接替突然辞职的安倍晋三出任首相，成为日本首位继父亲之后担任首相的政治人物。他的父亲福田赳夫曾于1976年至1978年出任首相。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一在例行记者会上，对福田康夫逝世表示哀悼，并向他的家属致以诚挚慰问。

郭嘉昆评价，福田康夫是中国人民的老朋友，为推动中日关系改善发展作出积极贡献，并指他长期心系中日友好，秉持正确历史观，担任首相期间签署了中日之间第四份政治文件，卸任后参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

中方同时引述福田康夫关于中日四个政治文件不能走回头路的表态，称日本当政者应深思自省。