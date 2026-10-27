台湾最大在野党国民党在过去两届县市长选举中，都赢得超过半数县市。不过，一项最新民调显示，近四成受访民众看好执政的民进党在今年九合一选举中至少拿下11个县市，占全台22个县市的一半。

民调专家戴立安星期二（10月27日）发布10月份台湾民心调查，特别针对今年地方选举进行主题调查。结果显示，38.1%受访民众看好民进党在下个月的选举中至少赢得11个县市，高于看好国民党的28.7%；另有30%未明确回答。民进党目前仅执政五个县市。

调查进一步询问受访民众，自己居住的县市未来四年由哪个政党执政，会让他们感到比较安心，43.4%选择民进党，27.1%选择国民党；另有26.7%认为没有区别或未明确回答。

桃园市是唯一希望未来四年由国民党执政的受访者比率高于民进党的直辖市，分别为41.6%和27.7%。桃园现任市长为国民党籍的张善政，他也将在此次选举中争取连任。

戴立安提醒，不宜将调查结果视为个别县市候选人的支持度，更不能据此推断候选人得票率。

政治人物方面，寻求连任的国民党籍台北市长蒋万安，全台好感度较8月下滑10.9个百分点，在台北市也下滑九个百分点。全台民众对蒋万安有好感的比率为36.9%，低于首次被纳入调查的民进党台北市长候选人沈伯洋（47.8％）；在台北市，沈伯洋好感度为56.1%，蒋万安则为39.7%。

戴立安认为，沈伯洋近两个月来掀起的“洋流”，“显然已对台北市长选举的选情造成强大冲击”。

近期不同机构发布的台北市长选举民调结果并不一致。戴立安受亲绿的信民协会委托进行的调查显示，沈伯洋以50.3%支持度大幅领先蒋万安的33.3%；《震传媒》民调也显示沈伯洋以42.8%领先蒋万安的39%。但亲蓝的TVBS民调则显示，蒋万安以49%领先沈伯洋的41%。

学者：国民党失守台北或新北即意味着败选

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛接受《联合早报》采访时分析，能否守住台北市与新北市，是国民党在这次九合一选举中的最大挑战。“丢了任何一个地方，基本上就是失败了。”

祁冬涛认为，蒋万安在地方选举开始前，原本逐渐建立起“蓝军共主”的气势与形象，也被视为国民党潜在总统候选人，但他原有的政治布局却“被‘洋流’一下子拦腰截断了”。

他判断，年底将卸任的台中市长卢秀燕可能成为国民党下届总统候选人。不过，卢秀燕与上届代表国民党参选总统的侯友宜面临类似挑战，即地方政治声望未必能转化为总统选举竞争力。

祁冬涛说：“现在台湾经济发展那么好，如果这次（地方）选举国民党又输了，基本上​（现任总统）赖清德连任的可能性是非常大的。”但如果国民党能守住双北，并促成党内不同路线整合、深化蓝白合作，2028年总统选举仍有一搏的机会。

随着九合一选举进入倒数，各地候选人星期二抽签决定选举号次时，纷纷发挥创意，借号次讨吉利、大玩谐音梗。

蒋万安对抽中5号表示非常满意，并喊出“台北5告赞，支持蒋万安，台北5万安，万事拢平安”（台语谐音：台北有够赞，支持蒋万安，台北有万安，万事都平安）；抽到3号的沈伯洋，团队则喊出竞选口号“台北靠3（靠山）沈伯洋”。