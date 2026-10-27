中欧贸易分歧持续之际，欧洲最大经济体德国总统施泰因迈尔星期二（10月27日）抵达安徽省会合肥，开启对中国为期五天的国事访问。这是他时隔近八年再次访华。

受访学者认为，德国总统此行的意义在于，当经贸摩擦不断时，双方仍能保持高层对话及人文交流，以文明层面的理解为激烈的产业竞争装上“安全阀”。

据德国总统府网站发布的日程，施泰因迈尔在访问安徽期间，将参观李鸿章故居和骆岗公园，并访问德国品牌大众汽车合肥基地。

他将于星期四（10月29日）前往北京，在北京大学发表演讲，并于星期五（10月30日）与中国国家主席习近平、国务院总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际先后举行会谈。

德国总统府说，施泰因迈尔此行将聚焦德中多元且复杂的关系及双方所面临的挑战，并将与中国政治领导层、商界、文化界、学术界以及社会团体代表等进行交流。

新华社星期二发通稿说，中德全方位战略伙伴关系健康稳定发展符合双方利益，也承载着欧洲和世界的期待。

施泰因迈尔此次访华正值中欧经贸摩擦不断升温。中欧本月初举行贸易谈判达成协议，未来四年对中国出口欧盟的混合动力汽车数量削减一半以上。欧盟之后在上周举行会议，希望将限制范围从混动车扩大至化工、机械和农业食品等。

面对中国日益激烈的经贸竞争，以及美国作为盟友的可靠性下降，德国正积极拓展与亚洲伙伴的战略和贸易关系，寻求降低对单一市场和伙伴的依赖。

施泰因迈尔访华同天，德国总理默茨也启程前往东亚地区，访问新加坡、日本和韩国。这也是默茨上任后第三次前往亚洲。他今年2月曾访问北京，并与习近平和李强会面。

中国人民大学国际关系学院外交学系教授王义桅告诉《联合早报》，施泰因迈尔作为总统，不掌握经贸政策实权，他访华不是签署大额订单，而是承担“文明对话、战略缓冲、稳住中德沟通基本面的功能”。

王义桅说，在欧盟讨论扩大对华商品限制、德国总理同期出访东亚盟友的背景下，德国总统访华是“提供了一条并行的、不依附于短期贸易博弈的高层沟通通道，避免中德、中欧关系被单一经贸摩擦定义”。

他说：“中德关系的根基，不只是一单生意、一个项目，更是几十年积累的产业纽带、文明互鉴。未来中欧的相处模式大概率就是这样：经贸层面会持续有竞争、摩擦、博弈，但同时保持高层常态化对话、人文科技交流不断线，以文明层面的理解，为激烈的产业竞争装上‘安全阀’。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院附属资深研究员黎良福受访时则说，德国总统此行是对默茨今年初访华的延续，意在强调德国仍高度重视对华关系。

王义桅认为，作为长期对华务实派、“中国人民的老朋友”，施泰因迈尔此行目的是要稳定认知，对冲对华认知的极端化，同时通过元首层面对话，“把中方的底线、关切清晰传递回去，防止贸易措施走向失控”。

对于中德会谈的具体议题，王义桅和黎良福均研判，贸易和投资问题及相关管控仍是重点。

王义桅补充说：“俄乌冲突依然是绕不开的议题；绿色转型、气候、科技人文的长期合作，也是双方共识最多、冲突最小的板块，同时还可能包括全球治理和多边主义。”