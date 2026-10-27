对于法籍球星姆巴佩的涉华不当言论，中国中央广播电视总台要求西甲联赛、皇家马德里和姆巴佩均要道歉。

据央视网报道，针对西甲皇家马德里队球员姆巴佩严重涉华负面言论，中央广播电视总台在星期一（10月26日）第一时间进行反制，叫停了西甲赛事以及涉及姆巴佩的所有比赛和其代言广告的播出。

总台负责人同时致函西甲联盟主席特巴斯（Javier Tebas Medrano），要求皇马和姆巴佩本人立即公开诚恳道歉，消除不良影响，并向总台递交书面道歉信。

特巴斯星期二（10月27日）致函总台负责人，对姆巴佩的行为予以谴责并表示道歉。特巴斯说：“我希望立即且明确地表达我们对球员基利安·姆巴佩行为的谴责。这是不可接受的行为，不代表我们赛事或者西班牙足球的价值观。我们理解此事在中国引发的愤慨，并对造成的冒犯深表歉意。”

特巴斯并说，“我谨亲自向中国人民转达我们的尊重，以及我们对多年来所建立关系的坚定承诺。我们正在采取适当措施，以最严肃的态度处理这一情况，并将随时向各位通报所采取的行动”。

在收到特巴斯的信函后，中央广播电视总台回应，先赔礼道歉，否则一切免谈。在以总台台长名义的回函中，总台明确表示，西甲、皇家马德里俱乐部，特别是姆巴佩本人必须尽快公开道歉，这是基本前提。

西甲联盟星期二在官方微博账号发声明，对姆巴佩近期言论给中国球迷带来的冒犯与伤害深感遗憾，并指相关言论属于球员个人表达，绝不代表西甲联盟的立场。西甲联盟谨代表联盟及旗下所有俱乐部，向中国球迷致以诚挚的歉意。

特巴斯同日在X平台发文说，西班牙职业足球联盟（LALIGA）对姆巴佩所发表的言论在中国引发的不满与冒犯深表遗憾。“我们理解这些言论所造成的伤害。我谨代表LALIGA向中国人民致以诚挚的歉意”。