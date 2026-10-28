法国球星姆巴佩发表涉华言论在中国引发强烈反弹，中国官媒发文提醒，公众人物名气越大，越要为言行负责，若一边享受当地市场丰厚回报，一边冒犯当地所珍视的民族感情，这种“吃饭砸锅”的言行不会被接受。

人民日报社网络评论平台“人民锐评”微信公众号星期三（10月28日）发表评论文章称，这场风波抛出的问题值得外籍公众人物深思：一名备受追捧的球星，为何突然成为各方切割的对象？

文章首先肯定姆巴佩的价值毋庸置疑，但随即指出，一旦公众人物的言行越过底线、踩了红线，这种价值就会迅速转向，成为品牌的负资产。文章指出，姆巴佩此次“翻车”，中国平台和企业与之切割，“既是原则使然，也是基于商业逻辑的必然”。

文章列举过往类似案例指出，公众人物的商业价值，建立在社会信任与情感基础之上。名气越大、拥趸越多，越要为自己的言行负责；一旦触碰底线、冒犯公众，光环会迅速消散，甚至遭到反噬。

文章提醒，如何尊重不同国家、不同文化背景，是明星的必修课。尊重他人的历史文化、社会习俗和民族感情，是跨越国界开展交往的基本准绳，也是国际社会普遍遵循的行为准则。“无论在哪个国家，一边享受当地市场的丰厚回报，一边轻慢甚至冒犯当地所珍视的历史文化、社会习俗和民族感情，这种‘吃饭砸锅’的言行都不会被接受”。

文章最后强调，中国欣赏世界各地的优秀人才，也欢迎不同文化的交流碰撞，但基本前提是知尊重、懂敬畏、守分寸，“开放的中国，乐见更多伙伴搭乘中国发展的快车、便车”。

效力于皇家马德里的姆巴佩在访谈中发表涉华言论引发中国舆论反弹，多家企业宣布终止与他的合作，中国央视宣布叫停西甲及涉及姆巴佩的赛事播出，并下架涉及他的广告。中国外交部发言人则称他的言行“伤害中国人民感情”。

姆巴佩星期二（27日）晚在X平台以中英法三种语文发表道歉声明，称自己的言论欠妥。他同时强调，自己对中国人民及其历史怀有深深的敬意，“我真心感到抱歉”。