台湾九合一地方选举临近，台北市长角逐激烈。台湾《联合报》民调显示，民进党台北市长参选人沈伯洋领先国民党参选人、现任市长蒋万安四个百分点。

台湾亲蓝的媒体《联合报》星期三（10月28日）发布的民调显示，民进党沈伯洋目前以45%的支持率，领先国民党蒋万安的41%，双方的差距在抽样误差范围内。

报道称，虽然沈伯洋的支持率略占上风，但胜选声势却落后，48%选民看好蒋万安连任，高于看好沈伯洋的35%，选情紧绷。

调查也显示，蒋万安在台北的政绩未能转化成选举支持率。79%的台北市选民觉得台北整体生活顺，13%抱怨生活不顺，有五成满意蒋万安担任市长的表现。但如果明天投票，仅有41%支持蒋万安，45%支持沈伯洋，其他四位参选人支持度合计不到百分之一，一成三未决定选民将成为决定选战结果的关键。

台北市长选战共有六人角逐，除了蒋万安、沈伯洋，还有郭玺、萧文干、唐新民及林志成四位候选人。调查发现，79%的台北市选民关心这次市长选情，其中，沈伯洋支持者有91%关心选情，选举热度远高于蒋万安支持者的77%。

多项民调显示沈伯洋支持率目前领先于蒋万安。《震传媒》10月22日公布的民调结果显示，沈伯洋支持度为42.8%，领先国民党现任市长蒋万安的 39.0%。10月20日公布的信民协会的结果则显示，沈伯洋支持度达50.3%，大幅领先蒋万安的33.3%。