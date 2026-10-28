蓝思科技创始人、中国女企业家周群飞以1270亿元（人民币，下同，244亿新元）身家登顶中国女首富。

综合21世纪经济、《三湘都市报》等报道，胡润研究院星期二（10月27日）发布的2026胡润百富榜显示，今年上榜女企业家占比23.2%，比去年上涨0.8%，其中超过七成是白手起家。

蓝思科技周群飞、郑俊龙夫妇以1280亿元位列榜单第33位；周群飞本人则登顶中国女首富。

蓝思科技是苹果的玻璃盖板供应商，2003年由周群飞创立。今年5月“习特会”期间，中国国家主席习近平5月14日在北京人民大会堂为访华的美国总统特朗普设国宴，周群飞被安排坐在特斯拉创始人马斯克和苹果总裁库克之间，引发关注。

据此前报道，56岁的周群飞出生于湖南农村，16岁就辍学并到深圳打工，进入一家手表玻璃加工厂，白手起家成立蓝思科技，有“手机玻璃女王”的美誉。

另外，包括周群飞及其丈夫在内，共有77名湘商上榜胡润百富榜，在各地商帮中排名第四，仅次于浙商、粤商和苏商。具体来看，浙商有202人上榜，粤商149人，苏商126人，闽商则有65人。