中国解放军多次强调“勤俭建军”，空军某部实践集训不发新公文包，统一领用旧包，武警河南总队某支队维修工作室则收纳螺丝钉、钢条、旧模块，“变废为宝”。

《解放军报》上周六（10月24日）发布报道《空军某部贯彻勤俭节约要求——“本次集训不发新公文包”》。

报道称，近日一场空军某部专业骨干集训入场前，参训官兵在会议室门口逐一领取用于存放集训资料的公文包。其中，参训人员、该部一级上士任童发现，刚拿到手的公文包有使用过的痕迹，一度以为是工作人员发错了。

工作人员解释，“本次集训不发新公文包，统一领用旧包。集训结束后，旧包归还，下次重复使用”。

该部机关助理员张楠称，以往组织集训或大型会议时，他们通常会为参训人员发放新公文包，但使用率并不高，经常参加集训、会议的官兵，“往往收集了一摞公文包”。

据报道，该部领导为把勤俭节约要求落到实处，决定从公文包入手，解决会议物资重复采购、闲置浪费等问题，建立了公文包“统一采购、集中保管、会前配发、会后收回、清洁消杀、循环使用”管理模式。集训或会议期间，所有公文包全部实施台账登记，严禁私自丢弃，结束后统一交还。

今年以来，解放军持续强调“勤俭建军”，提高军费使用效益。3月7日，中共总书记、中央军委主席习近平要求，推进军费预算管理改革，搞好军费供需动态平衡，强化经费使用全链条管控和绩效评估，把每一分钱都用在刀刃上。

6月20日，中央军委办公厅印发《关于坚持艰苦奋斗勤俭建军 提高军队建设质量效益的措施》，要求树牢过紧日子思想，注重成本控制、实施全程管控、严格监督检查。

本周一（10月26日），《解放军报》刊出报道《武警河南总队某支队践行勤俭建军要求——变废为宝节能降耗》，称武警河南总队某支队维修工作室，在每次装备保养、器材检修结束后，官兵都会将破损器材上的无损零部件进行分类收纳，用于自行研制和改进训练器材，“变废为宝”。

报道称，各班组之间还联合开展“零件共享”活动，同类型闲置配件互通有无，实在无法复用的废料再统一回收处置。

一名战士说，“我们自主设计的移动靶机、扩容弹匣，靠回收旧配件省下不少采购经费。”

该战士也说，“不用额外申请器材经费，就能紧贴实战需求改良训练装备。训练效果提上去了，保障成本降下来了。”