公开报道显示，中国公安部已设立无人机安全防控局，多地也成立无人机防控与安全相关机构。

《浙江法治报》9月11日报道，浙江玉环市公安局成立全国首个县级低空安全保卫专业大队时，提及公安部已成立无人机安全防控局，并称浙江省公安厅正在筹建无人机安全防控总队。

本月16日，四川省公安厅发布消息称，10月14日至15日在四川自贡举行的2026年低空经济产业发展大会公安专场上，公安部无人机安全防控局相关负责同志出席，进一步印证该局已设立。

综合多家媒体报道，中国多个省、市、县三级也已成立无人机防控与安全相关机构。

今年3月，上海市公安局崇明分局成立无人机防控与安全管理大队；今年4月，浙江媒体报道，绍兴市公安局巡特警支队低空安全保卫大队已设立。北京市公安局网站8月12日更新内容显示，已设有无人机安全防控总队。

中央层面，中国国家发改委2024年12月成立低空经济发展司，中国民航局今年5月设立低空安全司，工业和信息化部装备工业二司今年9月设立无人机处。2026年中国政府工作报告将低空经济列入新兴支柱产业。

香港《明报》引述分析报道，上述部委相继设立低空经济专门管理机构，形成了发展与安全双轨治理的格局。无人机“黑飞”问题仍时有发生，比如超高飞行、闯入民航航线、非法破解限飞程序等。中国公安部去年12月起开展了为期半年的全国“净空”专项行动，打击无人机超高“黑飞”、侵入民航航线、闯入机场禁飞区域等突出问题。

今年6月26日，一架小飞机撞上位于北京中央商务区的的中信大厦（又称中国尊），导致飞行员当场死亡、13名非机上人员受伤。北京市随后收紧无人机管理规定，11月15日起全域禁飞、禁售、禁运，也进一步禁止在北京持有、存放无人机及其核心部件。