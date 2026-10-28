中国潮玩龙头泡泡玛特第三季业绩不及预期，营收同比下降45%至50%，其中美洲市场营降70%至75%，花旗和杰富瑞调低目标股价。

泡泡玛特星期二（10月27日）披露2026年第三季度最新业务状况。公告显示，公司第三季度整体收益（未经审核）同比下降45%至50%，中国、亚太、美洲及欧洲等主要市场收入均出现下滑。其中，美洲市场同比下降70%至75%。

当日晚间，泡泡玛特举行第三季度业务电话会。谈及海外市场需求预测时，管理层在电话会上解释，“主要是因为去年和今年上半年的波动太大了，很多数据的参考性会变弱。”

管理层同时透露，集团库存自今年8月开始下降，第四季度新品备货相对充足。公司正在调整全球商品管理方式，并继续推进海外旗舰店、LABUBU影视化及主题乐园等项目。

花旗称泡泡玛特三季度收入不及该行预期，主要因中国和亚洲的销售低于预期，考虑到营收减弱和利润率压力，该行下调对该公司的盈利预测并将目标价调低至162港元（26.5新元）。

杰富瑞（Jefferies）也将泡泡玛特目标价下调9.6%至132港元。

泡泡玛特今年来下跌近30%，最新收盘价为132港元。