法国球星姆巴佩陷“辱华”风波后，西甲联盟主席特巴斯会见中国驻西班牙大使姚敬，商讨事件解决方案，并表示希望个别事件不会损害双方合作成果。

特巴斯（Javier Tebas）星期三（10月28日）在X上发布他与姚敬握手的图片，并配文称，他与姚敬会面讨论了姆巴佩的言论引发的风波，并寻求解决方案。

特巴斯称，过去几年，西甲联盟一直与中国有关部门、足球机构及中国企业等紧密合作，推动西班牙足球在中国的发展和普及。同时，西甲也通过分享自身的经验、知识和资源，为中国足球自身发展作出贡献。

特巴斯希望，各项合作协议，尤其是与中国足球职业联赛联合会（CFL）签署、有效期至2029年的战略合作协议，以及与中央广播电视总台（CMG）达成的协议等其他合作项目，能够继续取得成功。

特巴斯形容，西甲必须维护并继续加强这一“建立在相互尊重、信任与合作基础上的关系”，并希望一次个别事件不会损害双方合作的重要进展，也不会影响数百万关注西甲赛事的中国球迷。

姆巴佩近日在接受法国媒体访问时发表涉华言论，在中国引发强烈反弹，多家企业宣布终止与他的合作。中国外交部发言人称他的言行“伤害中国人民感情”，姆巴佩星期二（27日）以中英法三种语文发表道歉声明，称自己的言论欠妥，并强调这绝非他的本意。