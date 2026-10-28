随着中国与菲律宾的在南中国海的争端加剧，中国降低本周在菲律宾举行的一场东南亚重要防务会议的参会规格。

中国国防部星期二（10月27日）公布，中国驻菲律宾使馆国防武官将作为中方代表，于星期四（29日）出席在菲律宾宿务举行的亚细安防长扩大会。

贴文称，驻菲武官将同各方就坚持对话协商、增进理解互信交换意见，重申坚定支持亚细安在区域架构中的中心地位，促进地区防务安全对话合作，为维护地区和平稳定贡献力量。

相比去年，中方这一参会规格明显降低，当时中国派国防部长董军赴吉隆坡出席会议。

菲律宾与中国的关系正迅速恶化，双方都不断宣示对南中国海相关海域的领土主张。两国船只曾在争议海域发生冲突，促使菲律宾加强与美国的军事同盟关系。

彭博社报道指出，中国国防部长不出席宿务会议，也意味着美国特朗普政府继董军5月未出席香格里拉对话后，又少了一次与其会面的机会。

美国周二宣布，国防部长赫格塞斯将前往菲律宾参加相关会议。董军去年曾在马来西亚与赫格塞斯会面。

马尼拉上周表示，菲律宾最高外交官召见中国驻菲大使，就后者有关在争议地区使用武力的言论提出抗议。

中国驻菲律宾大使井泉本月早些时候对记者表示，如果中国想要在与菲律宾的冲突中使用武力，“我们可能轻易取胜”。但他同时强调，“不会，我们不会使用武力。我们热爱和平”。

菲律宾总统小马可斯对此表示，这番话听起来“像是一种威胁，而且不太符合外交辞令”。