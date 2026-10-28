台湾此前罕见证实，已安排美国退役上将赴台观摩汉光演习。对此，大陆国台办表示，民进党当局挥霍台湾老百姓血汗钱“倚外谋独”，是打错算盘，“死路一条”。

国台办发言人陈斌华在星期三（10月28日）的新闻发布会上说，“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉”。

陈斌华说，“民进党当局挥霍台湾老百姓血汗钱妄图‘以武谋独’、‘倚外谋独’，打错算盘、死路一条”。

台湾《联合报》10月22日报道，台国防部已向立法院提交书面报告，证实今明两年共编列8243万8000元（新台币，约324万新元）预算，作为美方人员赴台观摩汉光演习的经费。

根据报告，汉光演习期间，美国派遣退役上将担任资深观摩员，印太司令部另组织军事及文职专业人员组成观摩团，根据演习目标及观摩结果，向台军提出强化联合作战能力的建议。相关结论将纳入演习总结报告，作为后续建军备战的参考。

观摩团经费依照美国国防部差旅规定及国务院公布的海外差旅费用标准编列。

分析认为，台美逐渐公开过去低调进行的军事交流，既有提升台军作战能力的实际考量，也可能意在试探北京对台美军事合作的底线。