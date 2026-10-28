中国知名媒体人秦朔发文，称中国互联网从微信时间到字节跳动的“抖音加红果时间”，呼吁字节为社会价值多做担当；抖音集团副总裁李亮反驳，指“中国互联网的字节时间”定性极不严谨，“纯属瞎扯”。

中国第一财经日报创办人秦朔本周一（10月26日）在公众号发文《可怕的红果与中国互联网的字节时间》。

文章引用野村证券（Nomura）的《中国互联网与新媒体》报道称，今年7月，在中国移动互联网使用时长排名前50的应用中，抖音首次超过微信，占总时长的19.4%，微信占18.8%；整个字节系的时长份额达40.9%。

字节旗下红果免费短剧的日活跃用户达到1.68亿人，超过腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四大长视频平台的总和。红果短剧的日均使用时长约125分钟，抖音约112至120分钟，均超过腾讯系产品微信的82至85分钟。

秦朔说，红果用户每天125分钟的使用时长，对字节是一个好数据，对用户和社会来说，并不值得欣慰。“爽”的代价很高，影响也会很久。

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他提出，希望字节能够利用强大的内容流，为社会价值多做担当，以弥补对社会成本的占用。

这一观点被抖音集团副总裁李亮批驳。李亮星期二（10月27日）发布微博称，用户越来越喜爱红果的原因之一就是内容质量的不断提升。他直指“中国互联网的字节时间”的定性极不严谨，“纯属瞎扯！”

李亮还说，真实情况是，腾讯公司短剧、短视频增长速度，远远超过抖音和红果。他不点名批评，“这位学者提出所谓‘中国互联网的xx时间’，非常夸张，不严谨，不符合事实，也经不住时间的考验，其实也不符合他本人真实的风格”。

对于李亮的反驳，秦朔星期三（28日）再次援引野村报告回应称，在中国用户使用时长前50的应用中，腾讯系占据了28.6%，字节则占了41.8%，两者差了13.2个百分点。

秦朔说，中国移动互联网的使用时间是由很多应用构成的，包括字节时间、腾讯时间、淘天时间、拼多多时间、小红书时间等，但是字节系在总使用时长中拿下40%以上的份额，无论是占比还是趋势都非常明显。“中国互联网的字节时间”，就是对这一现象的概括，是“非常显示的事实”。

秦朔还说，“作为一家内容公司，抖音发言人动辄言出恶词，也让我对于他所代表的公司的内容底色多了几分警觉。”

提出中国互联网进入字节时间观点的并不只秦朔。另一大财经自媒体吴晓波频道星期三（10月28日）也发文《张一鸣再成首富背后，是中国互联网进入“字节时间”》。

文章说，字节擅长利用算法争夺用户注意力。旗下的抖音在国内市场稳固了国民级应用的地位，而海外短视频平台TikTok海外营收占比也稳步上升，旗下人工智能助手豆包也占据中国国内移动端领先的用户规模。