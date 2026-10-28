中国印刷电路板制造商东山精密星期三（10月28日）在香港上市首日一度破发，开盘报86.8港元（14.2新元），较发行价下跌5.07%。

综合路透社、每日经济新闻等报道，东山精密港股开盘报82.4港元，较发行价下跌超5%，随后逐渐回升。截至发稿，股价已回升至发行价。该公司此次全球发售募资98.8亿港元。截至发稿，香港恒生指数上涨0.43%，恒生科技指数上涨1.87%。

分析指出，近期新股上市环境相当平淡，因此东山精密上市首日表现疲软并不令人意外。

尽管美国市场对Anthropic等企业的兴趣依然浓厚，但香港市场的人工智能（AI）供应链投资热潮已过了最火热的阶段，投资者选股也变得更加审慎。

东山精密上市之际，全球科技股遭遇一轮抛售。市场对AI支出热潮能持续多久，以及相关投资回报能否抵消该行业巨额借贷成本的担忧再度升温。

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中国机器人制造商常州微亿智造和旅游集团江苏瘦西湖文旅此前均以市场状况为由，推迟了原定在香港进行的股票发行；东山精密则仍决定推进上市计划。

根据公司提交港交所的文件，东山精密每股86.8港元的发行价，较93.8港元的发行价上限低约7.5%。文件显示，公司没有行使增发股份以扩大本次发行规模的权利。

根据公司星期二（27日）公布的配发结果，香港公开发售部分获得0.52倍认购，国际发售部分则获得3.17倍认购。

根据上市招股书，东山精密生产印刷电路板、汽车零部件、显示模组和光收发器。光收发器通过光纤电缆传输数据。公司计划将大部分上市所得资金用于扩大高速光晶片、光模块和高端电路板的产能。