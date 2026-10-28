中国政府预计将在今年最后两个月通过发行债券，实现至少2.2万亿元人民币（4230亿新元）的净融资。

据彭博社报道，中诚信国际信用评级公司和兴业证券做出上述预测。报道称，这一规模仅次于2024年中国大规模推出刺激措施时的水平。

报道依据中国债券信息网（ChinaBond）数据计算，截至10月23日，中国政府今年以来的债券净融资规模已达11.15万亿元人民币。

这一轮融资预计为北京在年底前提供更多财政空间，以支撑经济增长，并帮助缓解消费疲弱、就业市场低迷，以及基础设施投资下滑带来的压力。分析师认为，中国人民银行将维持充裕的流动性，以支持债券发行。

中诚信国际信用评级有限责任公司研究院执行院长袁海霞说，“第四季度地方政府债券待发行规模明显增加。随着债券发行提速、财政支持力度增强，基础设施投资的收缩幅度预计将逐步收窄。”

市场预期中国将进一步降低融资成本以支持经济增长，推动中国债券市场表现强劲。目前，中国10年期国债收益率在1.62%左右徘徊，接近历史最低水平。

中国财政部上周表示，地方政府用于项目建设的剩余5500亿元债务额度，将在年底前全部发行并使用。财政部也指出，新增债券发行进度正稳步加快。

兴业证券在一份报告中预计，受季节性因素推动，11月可能成为政府债券新增供给的高峰。报告指出，第四季度政府债券实际发行规模与计划发行规模可能存在较大差异。国内政策可能出现超预期调整，经济基本面也可能比预期更快复苏。