陷“辱华”风波的法国球星姆巴佩所属的皇家马德里俱乐部，据报解释称姆巴佩无意冒犯，并强调球员有权表达个人观点。中国中央广播电视总台不认可皇马的解释，并针对皇马称与中国赞助商合作关系未变的说法回应称，在皇马道歉到位前，“一切免谈”。

西班牙媒体《OK日报》（OKDiario）星期二（10月27日）报道，皇马就姆巴佩言论风波表态，说俱乐部与中国赞助商的合作关系没有变化，并称商业合作伙伴理解相关语境。

皇马也称姆巴佩从未有意冒犯，同时主张球员有权表达个人看法。

中国中央广电总台体育青少中心发言人星期三（28日）回应时说，已经注意到皇马的公开表态。发言人称，西甲联盟主席等相关方星期二起已多次给总台发函表示公开道歉。

总台认为，姆巴佩的出格言论已经造成了对中国人民的伤害，触犯了底线，也超出言论自由的范畴。姆巴佩本人是皇马球员，皇马俱乐部难辞其咎。

“故此，我们不认可皇马方面坚持认为的姆巴佩‘从未有意冒犯、同时主张球员有权表达个人主张’的解释，不接受皇马这样的态度。”

至于皇马称“俱乐部与中国赞助商的合作关系没有变化”，发言人表示不予鉴别真伪，但发言人重申，伤害中国人民感情的言行自然会遭到中国社会各界的共同抵制，“希望皇马不要一厢情愿做白日梦。在皇马的道歉没有到位之前，一切免谈”。

中国官媒《环球时报》也于星期三发布题为《姆巴佩事件，皇马俱乐部休想蒙混过关》的评论文章，指姆巴佩之所以翻车，与皇马长期的放任不无关系。

文章列举皇马此前多起涉华争议，指出俱乐部曾以“个别球迷行为”或球员“个人表达”为由淡化责任，却在球迷行纳粹礼、维尼修斯遭遇种族歧视等事件中迅速发表声明予以谴责。

文章认为，这种反差暴露出皇马长期以来对中国公众情感底线的选择性无视。

文章说，如果皇马真的珍视自己在中国市场经营多年的品牌声誉，真的在意中国球迷的情感，就应当拿出诚意，向所有中国公众作出正式、郑重的道歉，并对涉事的姆巴佩做出公正的处罚。