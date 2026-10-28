日本前首相福田康夫逝世后，中国国家主席向他的遗属而非日本首相高市早苗致唁电，日本政府高官称“这是中方的考量”。在日本前首相村山富市和安倍晋三去世时，习近平都曾向时任日本首相致唁电。

习近平星期二（10月27日）向福田康夫遗属致唁电，对福田康夫逝世表示哀悼，向遗属表示慰问。

日本共同社报道称，​​​日本前首相村山富市去年去世时，习近平向时任首相石破茂致唁电。此次向遗属发出唁电的做法，“可能意在避开现任首相高市早苗”。

另据日本放送协会（NHK）报道，在村山富市和安倍晋三去世时，习近平都曾向时任日本首相致唁电。

对于习近平此次没有向高市早苗致唁电，日本官房长官木原稔星期三（10月28日）在记者会上回应说：“日本政府不处于对此进行说明的立场。这是中方的考量。”

福田康夫上星期四（10月22日）因心脏衰竭逝世，享年90岁。他在任期间积极推动日本与亚洲邻国改善关系，尤其重视对华外交。

习近平在给福田康夫遗属的唁电中说：“期待遗属继承福田先生遗志，继续致力于中日友好事业。希望日本当政者珍视老一辈政治家的心血和努力，恪守中日四个政治文件，切实维护双边关系政治基础。”

自高市早苗去年11月在国会表示，“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存立危机事态”后，中日关系明显恶化，两国在外交、经贸和文化等领域的交流受到严重影响。