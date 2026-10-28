法国球星姆巴佩发表涉华言论在中国引发强烈反弹后道歉，此前批评姆巴佩“伤害中国人民感情”的中国外交部发言人对此回应说：“我们重视当事人作出的道歉。”

中国外交部发言人郭嘉昆星期三（10月28日）主持例行记者会。法新社记者在会上提问，姆巴佩已经作出道歉，此前他因为涉华言论受到中方抵制，他在道歉中说他伤害了中国人民的感情，请问中方对他的道歉有何回应？是否认为皇马也会发布道歉呢？

郭嘉昆回应说：“我们重视当事人作出的道歉。”

路透社记者随后追问，目前姆巴佩已经道歉，中方是否会缓解对他的抵制呢？如果不行的话，认为对方还需要做哪些？

郭嘉昆对此仅重申：“我刚才已经回答了这个问题，我们重视当事人作出的道歉。”

星期三早些时候，西甲联盟主席特巴斯在社媒X上发布他会见中国驻西班牙大使姚敬时握手的照片，并配文称，他与姚敬会面讨论了姆巴佩的言论引发的风波，并寻求解决方案，表示希望个别事件不会损害双方合作成果。

姆巴佩近日在接受法国媒体访问时发表涉华言论，在中国引发强烈反弹，多家企业宣布终止与他的合作。郭嘉昆星期二（27日）称“伤害中国人民感情的言行自然会遭到中国社会各界的共同抵制”，姆巴佩星期二则以中英法三种语文发表道歉声明，称自己的言论欠妥，并强调这绝非他的本意。