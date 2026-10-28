去年改编神曲《没出息》爆红的中国音乐人王搏，将新加坡能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生在国会上的“粤语秀”，改编成一首名为《你要我怎样》的网络歌曲，本周走红中国短视频平台。

王搏星期一（10月26日）在微信视频号、抖音、小红书等中国社媒平台，发布一段23秒的音乐短视频《你要我怎样》，并称“年底了，我又来‘整活’（中国网络用语，指搞笑创意行为制造节目效果）了”。

视频中，王搏放上了陈诗龙在国会的一段“粤语秀”画面，搭配他个人的自弹自唱，将陈诗龙当时的发言内容改编成了一首朗朗上口的歌曲。

去年3月，陈诗龙在国会引用香港演员刘德华在电影中的经典粤语台词，回应时任新加坡前进党非选区议员梁文辉对人力部数据不透明的指控。

他说，对于梁文辉是“讲，你又唔听；听，你又唔明；明，你又唔做；做，你又做错；错，你又唔认；认，你又唔改；改，你又唔服；咁你要点呀？”

王搏的视频发布至今两天，截至星期三（10月28日）下午4时，仅在微信视频号上就获得逾11万人点赞，8万次转发和2000多则留言。

获5000多人点赞的最热门留言称：“这首歌应该叫《班主任之歌》。”不少中国网民随后呼应称，也可以叫《妈妈之歌》《老公之歌》《老板之歌》。

另一则热门留言则说：“继洗脑神曲《没出息》后，又来一首《你要我怎样》，预测即将席卷全网。”

去年10月，王博也曾把台湾民进党籍立法委员王世坚在台北议会质询时的片段，改编成洗脑神曲《没出息》。

这首歌的核心歌词“本来应该从从容容游刃有余，现在是匆匆忙忙连滚带爬”，“睁眼说瞎话，你在哽咽什么啦？......没出息”等，迅速在华人圈网络走红，各地华语音乐人也纷纷接力演绎，衍生出各种版本。

上海文化出版社《咬文嚼字》去年12月发布2025年十大流行语，“从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬”也位列其中。